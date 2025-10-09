[헤럴드경제=함영훈 기자] 기원전 3000년 전으로 거슬러 올라가 이집트의 황홀한 문화와 마주할 대한항공 전세기가 뜬다.

한진관광이 3년만에 대한항공 전세기를 통해 다시 한 번 이집트의 문을 연다. 과거 이집트 전세기 상품은 고객들의 높은 호응과 만족도로 성과가 탁월했던 기획으로 평가받았고, 이번에도 역시 출시전부터 뜨거운 반응을 얻고 있다.

단순한 관광을 넘어 고대 문명의 숨결을 직접 체험할 수 있는 특별한 여정으로, 1월 14일, 21일, 28일과 2월 4일, 11일로 매주 수요일 단 5회 출발한다.

여행객들은 프리미엄 국적기 대한항공 직항 전세기를 이용해 카이로까지 편안하게 이동하며 현지에서는 국내선을 활용해 주요 도시와 유적을 효율적으로 둘러볼 수 있다. 또 나일강 위에서 사흘을 보내는 럭셔리 리버크루즈 상품과 육로 이동 중심의 코스가 준비돼 있어 취향에 따라 선택 가능하다.

이번 이집트 전세기 여행엔 ‘그래도 사랑해, 이집트’의 저자이자 100차례 이상의 출장 경험을 지닌 문윤경 가이드, 전세계 130여 개국을 누빈 ‘다시 떠나는 이탈리아&스위스, 동유럽’의 저자 나영주 가이드 등 오랜 경력과 전문성을 갖춘 스타 인솔자들이 합류한다.

여행객들은 나일강 북부에 위치한 이집트의 최대 도시인 카이로에서 기자로 이동해 피라미드와 신비로운 괴수 스핑크스와의 만남을 가진다. 한진관광은 이집트의 신비를 탐험하고픈 고객들을 위해 특별히 기자 피라미드 중 가장 웅장한 ‘쿠푸왕의 대 피라미드’의 내부를 탐방할 수 있는 기회를 마련했다. 거대한 돌벽 안에서 마주하는 고대의 숨결은 그 자체로 압도적이다.

사카라의 계단식 피라미드도 놓칠 수 없는 장관을 선사한다. 이집트에서도 가장 오래된 도시로 손꼽히는 사카라는 초기 피라미드의 모형으로 알려져 있는 조세르왕의 계단식 피라미드와 이를 둘러싸고 있는 장엄한 입구를 만날 수 있다. 발굴이 여전히 이어지는 이곳은 발걸음만으로도 기원전으로의 시간여행을 떠난 듯한 감각을 선사한다.

찬란했던 이집트 중부도시 아스완에서는 상하 이집트를 가르는 아스완댐, 전통돗단배가 빚어내는 절경 등을 구경한다.

남부 아부심벨에선 이집트 역사상 가장 위대한 파라오로 칭송받는 람세스 2세의 신전을 방문한다. 4개의 거대한 조각상이 웅장하게 자리를 지키고 있는 대신전과 왕비 네페르타리에게 바쳐진 소신전이 있는 이곳은 이집트 역사상 가장 강력했던 군주의 숨결을 보존하고 있다.

룩소르에선 투탕카멘이 잠근 왕가의 계곡, 아낙수나문의 기구한 인생 이야기를 접하고, 고대 이집트의 대표적인 여성 파라오인 하트셉수트 여왕을 위해 만들어진 미완성 오벨리스크 등 다채로운 여행지를 방문한다.