[헤럴드경제 = 김상수 기자] 한국인이 탑승한 선박이 가자지구에 접근하다가 이스라엘군에 나포되면서 이재명 대통령이 조기 석방을 위해 국가 외교 역량을 최대한 투입하라고 지시했다.

강유정 대통령실 대변인은 9일 서면브리핑을 통해 “이 대통령은 어제 저녁 이스라엘이 나포한 선박에 탑승 중이었던 우리 국민과 관련해 현재 상황과 조치 계획을 보고 받았다”며 이 같이 밝혔다.

이어 “우리 국민의 안전 확보, 신속 석방, 조기 귀국을 위해 국가 외교 역량을 최대한 투입할 것을 (대통령이) 지시했다”고 덧붙였다.

강정친구들·개척자들·팔레스타인과 연대하는 한국시민사회 긴급행동 등은 지난 8일 오후 기자회견을 열고 “이스라엘은 즉각 민간 선박 나포를 중단하고 구금 중인 활도가를 석방하라”고 촉구했다.

이들 단체에 따르면 한국 시간으로 지난 8일 오전 11시40분 가자지구로 향하던 구호선단 11척이 이스라엘군에 나포됐다. 이 선단엔 한국 국적 활동가 김아현 씨도 탑승한 것으로 알려졌다.

외교당국은 이스라엘 측에 조속한 석방을 요청하고 있으며, 영사조력 등도 적극 제공해 나갈 방침이다.