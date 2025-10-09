서울서 온 3대 가족 “또 오고 싶어요” 감동

[헤럴드경제=박대성 기자] 대한민국 제1호 순천만국가정원이 추석 연휴 기간에도 관람 인파로 북적이는 가운데 올해 누적 관람객 300만 명을 돌파했다.

9일 순천시에 따르면 순천만국가정원에는 추석 연휴를 맞아 가족이나 연인 단위 관람객으로 북적였으며 전날 오후 3시 55분을 기해 서울에서 온 3대 가족이 300만 명째 입장객으로 기록돼 축하 선물을 받았다.

이 가족은 “이렇게 넓고 아름다운 정원은 처음이에요. 끝없이 펼쳐진 풍경 속에서 자연이 저를 감싸 안은 느낌이었어요. 다음에는 가족과 함께 다시 오고 싶어요”라며 깊은 감동을 전했다.

올해 추석 연휴는 최장 10일간 휴무하면서 순천만국가정원과 순천만습지를 비롯해 조선시대 성곽 낙안읍성과 드라마세트장, 선암사 등에는 연휴 내내 관람객들로 붐비고 있다.

순천만정원에는 하루 평균 5만 명이 넘는 이들이 정원을 찾아 가족·연인·친구와 함께 웃음과 여유를 즐기며 활기찬 명절의 정취를 더했다.

정원 안에서는 노리개와 복주머니를 나눠주는 한복데이, ‘추석 인생네컷’ 등 이벤트도 큰 호응을 얻었다.

30만 평에 이르는 국가정원 곳곳이 세대와 취향을 아우르는 체험과 포토존으로 하루 종일 왁자지껄하고 행복이 넘치는 명절 분위기를 자아내고 있다.

또한 3대가 함께 즐길 수 있는 다양한 체험이 이어졌다.

‘대형 보름달 포토존’에서는 소원을 빌고 사진을 촬영하려는 가족들의 발길이 끊이지 않았고, 대형 윷놀이와 제기차기 등 전통 놀이마당도 참가자들의 참여 열기를 끌어냈다.

전통 기악과 현악 공연이 더해져 웃음과 음악이 어우러지며, 정원은 명절의 흥과 가족의 온기로 가득했다.

그리고 외국인 대상으로 영문 리플릿(홍보전단지) 뿐만 아니라 실시간 도슨트와 AI 통역·안내 서비스를 도입해 외국인들이 정원을 불편함 없이 즐기고 편안하게 관람할 수 있는 환경을 조성했다.

황학종 순천시 정원운영과장은 “모두가 행복한 정원에서 계절의 변화를 즐기고 문화를 체험하려는 외국인 방문객이 빠르게 늘고 있는 것도 고무적”이라고 말했다.

노관규 시장은 “300만 번째 관람객 돌파라는 뜻깊은 성과를 계기로 순천만국가정원이 세계 속 정원문화의 중심으로 성장해 나가는 의미 있는 이정표가 될 것이다”고 강조했다.