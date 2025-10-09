노동당 창건 80주년 앞두고 당창건사적관 참관 “기강과 규율 확립해 영도적 권위 지켜야”

[헤럴드경제=정목희 기자] 김정은 북한 국무위원장은 노동당 창건 80주년 기념일(10월 10일)을 앞둔 8일, ‘유일 영도체계’를 강조하며 이를 훼손하려는 행위를 색출해 제거하겠다고 경고했다.

조선중앙통신은 김 위원장이 이날 평양 해방산거리에 있는 당창건사적관을 찾아 연설했다고 9일 보도했다.

김 위원장은 노동당이 “사회주의 운동 역사상 최장 집권 기록을 세운 근본 비결”은 “당 안에서 사상과 영도의 유일성을 확고히 보장하는 데 모든 것을 지향해온 것”이라고 주장했다.

그는 “우리 당은 전후 사상에서 주체를 확립하기 위한 투쟁과 ‘반종파투쟁’을 비롯한 여러 차례의 자체 정화 과정을 거치며 더욱 전투력 있는 영도적 정치조직으로 강화됐다”고 말했다.

‘반종파투쟁’은 김일성 주석이 1950년대 자신의 1인 지배체제 확립에 반대하던 각 계파를 숙청한 사건을 뜻한다. 당시 남로당파, 연안파, 소련파, 갑산파가 차례로 제거되면서 김일성을 중심으로 한 노동당의 유일지배체계가 확립됐다.

김 위원장은 이어 “당의 영도적 권위를 훼손하는 모든 요소와 행위를 제때 색출·제거하기 위한 공정을 선행시켜, 당내 엄격한 기강과 건전한 규율 풍토를 계속 확고히 다져야 한다”고 강조했다.

또 간부들에게는 “무지·무능, 무책임, 보신주의, 형식주의, 요령주의와 함께 인민이 거부하고 사회주의에 피해를 주는 전횡과 특세, 직권 남용을 비롯한 모든 폐단을 일소해야 한다”며 태도 변화를 촉구했다.

이날 김 위원장의 당창건사적관 참관에는 당 중앙위원회 정치국 상무위원들과 당 중앙지도기관 간부들이 수행했다.