[헤럴드경제=채상우 기자] 천연기념물 제주 용머리해안에서 아이에게 용변을 보게 한 중국인 관광객으로 인해 중국인 관광객 문제가 다시 도마에 올랐다.

지난 7일 한 온라인커뮤니티에는 6일 제주 용머리해안에서의 목격담이 화제가 됐다.

게시자 A씨는 “한 여자가 아이를 바닥에 앉혀 볼일을 보게 하더니 닦은 물티슈를 바다에 던지고, 용변도 그대로 바닥에 남겼다”며, “옆에는 인솔 가이드로 보이는 사람이 있었지만 아무 말도 하지 않았다”고 했다.

그는 “사람이 너무 많았지만 누구 하나 제지하지 않았다”면서, ”가이드에게 확인하니 조선족, 즉 중국계 단체라고 들었다”고 했다.

이 게시글은 하루 사이 조회 수 6만 건을 넘기며 큰 화제를 모았다.

천연기념물인 용머리해안은 바다 속으로 들어가는 용의 모습을 닮은 해안 절벽이 장관을 이루고 있다.

무비자 입국이 가능한 제주에서는 이전부터 중국인 관광객 문제가 지속 제기돼왔다. 지난해에는 제주 도심에서 길거리에서 아이에게 대변을 보게 한 부모가 질타를 받은 바 있다.