부가세 즉시환급 서비스 활성화 프로모션

[헤럴드경제=함영훈 기자] 한국관광공사(사장직무대행 서영충)는 부가세 즉시환급 서비스 활성화 등 외국인 관광객의 쇼핑 편의를 개선하기 위해, 현대백화점과 함께 오는 12월 31일까지 공동 프로모션을 진행중이라고 밝혔다.

이번 프로모션은 현대백화점 ▷본점 ▷더현대서울 ▷무역센터점 ▷신촌점 ▷판교점 등 5개 지점에서 운영된다.

현대백화점의 글로벌 멤버십 에이치포인트(H.Point)에 가입하고 부가세 즉시환급 서비스를 이용하는 외국인을 대상으로 현대백화점 캐릭터 ‘흰디’ 디자인이 적용된 한정판 에코백을 선물한다. 또한, 멤버십에 가입한 고객에게는 화장품 앰플과 무료 음료 쿠폰, 추가 할인 혜택 등을 준다.

부가세 즉시환급 서비스는 외국인 관광객이 물품 구매 시점에 환급액이 차감된 금액으로 결제할 수 있도록 한 제도다. 출국 전 별도 세금 환급 절차를 거치지 않아 출국 시에 공항 대기시간을 줄일 수 있다.

관광공사 유한순 쇼핑숙박팀장은 “이번 현대백화점과의 프로모션을 통해 외국인 관광객이 한국에서 쇼핑을 보다 편리하게 즐길 수 있을 것”이라며, “공사는 관광, 유통업계 등과 지속적으로 협업하여 부가세 즉시환급 서비스가 가능한 매장을 확대하겠다”라고 밝혔다.

현대백화점 H.Point 고석원 팀장은 “외국인 관광객에게 더욱 편리하고 즐거운 쇼핑 경험을 선사하기 위해 한국관광공사와 지속적으로 협력을 강화하는 한편 현대백화점이 글로벌 쇼핑의 중심지로 자리매김할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.