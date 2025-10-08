“26∼28일 아세안 정상회의 참석 조건으로 제시”

도널드 트럼프 미국 대통령이 이달 말 열리는 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의 참석 조건으로, 자신이 주재하는 태국-캄보디아 평화협정 서명 행사를 마련해 달라고 아세안 측에 요구한 것으로 알려졌다. 최근 노벨평화상 수상에 집념을 보이는 트럼프 대통령이 ‘피스메이커’로서 자신의 위상을 국제적으로 과시하려는 의도로 보인다.

8일(현지시간) 미 정치전문매체 폴리티코는 익명의 소식통 3명을 인용해 백악관이 오는 26일부터 28일까지 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열리는 아세안 정상회의에 트럼프 대통령이 참석하는 조건으로 태국-캄보디아 평화협정 서명식을 주재하는 것을 제시했다고 보도했다. 백악관은 또 서명식에 중국 정부 관리들이 참석하지 못하도록 요구한 것으로 알려졌다.

홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 역시 외교 당국자 등을 인용해 트럼프 대통령이 정상회의와 별도로 평화협정 서명식 개최를 요구했으며, 한 아세안 측 소식통은 “그것(평화협정 서명식)이 트럼프 대통령이 쿠알라룸푸르를 방문하는 이유 중 하나”라고 말했다고 전했다.

이 서명식이 성사되면 트럼프 대통령은 지난 7월 하순 닷새 동안 43명의 사망자를 낸 두 나라 무력 충돌을 끝내는 데 자신이 결정적인 역할을 했다는 주장을 국제적으로 홍보할 기회를 얻게 된다. 당시 트럼프 대통령은 태국과 캄보디아에 대해 무역 협상 중단을 지렛대로 삼아 휴전을 압박했다. 실제로 캄보디아 정부는 지난 8월 트럼프 대통령의 중재로 휴전이 성사되었다면서 그를 노벨평화상 후보로 추천하기도 했다.

그러나 태국과 캄보디아는 이미 아세안 의장국인 말레이시아의 중재로 7월 말 휴전한 데 이어 8월 초순 휴전 지속 합의 내용이 담긴 의사록에 서명한 바 있다. 따라서 백악관의 요구는 사실상 이미 체결된 휴전협정을 두고 트럼프 대통령이 주인공인 ‘사진 찍기’용 행사를 다시 열자는 의미로 풀이된다.

이에 대해 한 미국 측 소식통은 “(관련) 논의가 진행 중이지만, 말레이시아 정부는 어려운 위치에 있다”고 말했으며, 아세안 측 소식통은 “(서명식이) 잠재적으로 성사될 가능성이 있지만 아직 확정되지 않았으며, 태국이 동의할 수 있는지에 따라 달라질 것”이라고 전했다. 백악관 고위 관리는 “대통령이 평화협정 협상을 하고 있다”면서도 “이는 정상회의 참석 조건으로 확인되지 않았다”고 밝혔다.

한편, 트럼프 대통령은 올해 들어 자신의 평화 중재로 전 세계 7개 전쟁이 종식되었다고 주장하는 등 노벨평화상 수상 의지를 거듭 피력해왔다. 그는 지난달 30일 연설에서 자신의 노벨평화상 수상 가능성에 대해 “그들은 아무것도 안 한 사람에게 그것을 줄 것”이라며, “그것은 우리나라에 큰 모욕이 될 것”이라고 주장하기도 했다. 반면 노르웨이 노벨위원회는 트럼프 대통령의 관심에 대해 “위원회는 개별 후보를 각자 자질에 따라 검토한다”며 논의에 휘둘릴 일은 없다고 밝혔다. 이번 태국-캄보디아 평화협정 서명식 요구는 오는 10일 발표 예정인 올해 노벨평화상 수상자 선정에는 영향이 없을 것으로 보인다.