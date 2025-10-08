29·30일 방한 가능성…APEC 참석 ‘불투명’ 李대통령 아세안·APEC까지 숨 가쁜 외교전

[헤럴드경제=문혜현 기자] 최대 10일 간의 추석 연휴가 끝난 뒤, 10월 말 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 세계의 이목이 집중될 것으로 보인다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석과 정상회담할 의지를 보이면서 한미 정상회담과 한중 정상회담이 모두 개최될 가능성이 커졌기 때문이다.

7일(현지시간) 트럼프 대통령은 한국에서의 미중 정상회담 개최 의지를 재확인했다. 트럼프 대통령은 이날 백악관 집무실에서 마크 카니 캐나다 총리와 회담하는 자리에서 “우리는 중국과 관계를 매우 잘해 나가고 있고, 저는 시 주석과도 매우 좋은 관계를 맺고 있다”며 “저는 몇 주 내 그를 만날 예정인데, 한국에서 그와 회담할 예정이다. 우리는 오랫동안 매우 좋은 관계를 맺어왔다”고 말했다.

미중 정상은 지난달 19일 통화에서 “한국에서 열리는 APEC 정상회의에서 만나자”고 했고, 트럼프 대통령은 지난 1일에도 SNS를 통해 “4주 안에 시진핑 중국 국가주석을 만날 예정”이라고 밝힌 바 있다.

이에 트럼프 대통령은 29일 한국에 방문하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다. APEC 정상회의는 31일과 11월 1일 진행되지만, 그 전에 방문해 미중 정상회담과 한미 정상회담에 나설 수 있다는 것이다.

다만 트럼프 대통령이 언제 떠날지 시점은 알려지지 않았다. 이에 트럼프 대통령이 29일과 30일 1박 2일 또는 29일 당일치기로만 한국을 방문할 수 있다는 전망이 나온다.

관건은 트럼프 대통령의 외교 일정이다. 트럼프 대통령은 APEC 참석에 앞서 26~28일 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 개최되는 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의에 참석할 가능성이 크다. 이후 일본으로 향할 것으로 보인다. 일본 현지 언론 보도에 따르면 트럼프 대통령은 27일부터 29일까지 일본을 방문하는 일정을 조율 중이다. 이에 정치권에선 트럼프 대통령이 28일 미일 정상회담한 후 29일 한국에 입국할 것이란 관측이 나온다.

그 때문에 일각에선 트럼프 대통령이 한미·미중 정상회담만 한 뒤 APEC 정상회의엔 참석하지 않을 수 있다는 우려도 있다. 긴 순방 일정 탓에 경주에 머무를 시간이 부족하다는 것이다.

이에 아세안 정상회의에 참석하고 APEC 정상회의 개최국으로서 외교전에 나서야 하는 이재명 대통령의 부담은 커질 전망이다. 이 대통령은 아세안 정상회의에 참석해 아시아 각국과 협력 의지를 재확인하고, 곧바로 이어지는 APEC 정상회의 참석을 독려할 전망이다.

이후 귀국해 한미 정상회담하고, APEC 정상회의에서 개최국 지위로 각종 행사를 주재할 예정이다. 일정 중에 다음 개최국인 시 주석의 한국 방문에 따라 한중 정상회담도 개최될 가능성이 있다.

이 대통령은 먼저 한미 정상회담을 통해 교착상태에 빠진 한미 관세 협상의 후속 조치에 대한 실질적인 돌파구를 마련해야 할 것으로 보인다. 이번 회담은 지난 8월 말 워싱턴 DC에서 열린 한미 정상회담 이후 두 번째로, 양국 협상이 극적으로 타결될 가능성도 점쳐진다.

한중 정상회담이 개최된다면 양국의 첫 정상회담이 된다. 이 자리에서 이 대통령은 그동안 소원했던 한중관계 개선 물꼬를 트고 협력 의지를 다질 수 있다.

북미 회담 가능성에도 관심이 쏠리고 있다. 외교가는 이번 트럼프 대통령의 방한 기간 중 북미 회담이 성사될 가능성은 작다고 보고 있지만, 트럼프 대통령이 북한과 관련된 메시지를 내놓을 것이란 전망은 꾸준히 제기되고 있다.