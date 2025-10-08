올해 노벨 물리학상을 공동 수상한 존 클라크 UC 버클리 교수가 도널드 트럼프 행정부의 연구지원금 삭감 정책을 “재앙”이라고 강력히 비판했다.

7일(현지시간) AFP통신은 클라크 교수가 기자회견에서 트럼프 행정부의 정부 기관 과학자 대량 해고와 연구비 삭감 조치를 언급하며, 이 정책이 “미국 과학 연구 대부분을 마비시킬 것”이라고 지적했다고 보도했다.

클라크 교수는 이러한 일이 계속된다면 “재앙이 될 것”이며, 현 행정부가 물러나더라도 예전 수준으로 돌아가는 데 “10년은 걸릴 것”이라고 우려를 표했다. 그는 “과학자라면 누구도 이해할 수 없는 일”이라고 덧붙였다.

트럼프 행정부는 지난 1월 출범 직후 연구소와 대학에 지원하는 연방 예산을 삭감했고, 이 여파로 국립보건원(NIH)을 비롯한 연구기관에서 대규모 해고가 발생했다. NIH는 매년 약 500억 달러(약 70조 원)의 연구비를 미국의 대학, 병원, 연구단체에 지원하는 기관이다. 국립과학재단(NSF)에 대한 연구지원금 역시 깎였다.

영국 출신인 클라크 교수는 1980년대 버클리대 연구실에서 거시 규모의 양자역학적 효과를 연구한 동료들과 공동으로 노벨상을 수상했다. 그는 자신의 연구가 연구실 공간, 대학원생 조교, 연구 장비 등 상당한 자원을 지원받아 이루어졌다고 회상했다.

클라크 교수는 “우리 연구가 얼마나 중요한지를 전혀 몰랐다”고 언급하며, “결과가 어떻게 될지 아무도 모르기 때문에 기초 과학을 계속해야 한다”고 강조했다. 단순해 보이는 기초 과학이라도 장기적으로는 핵심적인 응용 기술로 연결될 수 있기 때문에 정부 차원의 자금 지원이 매우 중요하다고 설명했다.

한편, 클라크 교수는 새벽 2시에 걸려 온 전화로 노벨상 수상 소식을 알게 됐다면서, 처음에는 “분명히 장난 전화라고 생각했다”가 진짜라는 것을 안 후에는 “완전히 멍한 상태로 앉아 있었다”고 소감을 밝혔다.