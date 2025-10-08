11월 4일·8일 두 차례 진행, 북악산 근린공원 생태체험관에서 실시...동물등록 완료 반려견 소유 성북구민 대상, 회차별 15팀 선착순 모집 리더십·사회화 트레이닝과 공공장소 산책 습관 실습 포함...신청 기간 10월 10일부터 26일까지, 교육비 전액 무료

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)가 11월 4일과 8일 전문가와 함께하는 체험형 반려견 산책교육을 실시한다.

이번 교육은 성북구민과 반려견이 함께 참여해 산책 습관과 사회화 훈련을 배우는 프로그램이다.

반려견 산책교육은 2023년 최초 시행 이후 성북구 사회조사와 사회지표 조사에서 구민이 가장 희망하는 동물보호정책 사업으로 나타났다.

구는 올해도 프로그램을 이어가 주민의 반려견 행동 개선과 공공장소 예절 교육을 지원한다.

교육은 두 차례 열린다. 11월 4일과 8일 오전 10시부터 12시까지 북악산 근린공원 생태체험관(성북로31길 126-9)에서 진행되며, 동물등록을 마친 반려견을 키우는 성북구민이라면 누구나 신청할 수 있다.

신청은 10월 10일부터 26일까지 네이버폼을 통해 접수, 회차별 15팀씩 총 30팀을 선착순으로 선정해 개별 안내할 예정이다. 교육비는 전액 무료다.

교육은 반려견과 보호자가 한 팀이 되어 리더십과 사회화 트레이닝, 대견·대인 사회화 교육, 공공장소에서 보호자에게 집중하며 걷는 습관 실습 등으로 진행된다. 문의는 성북구청 지역경제과 동물보호팀 또는 교육기관 굿보이스쿨로 하면 된다.