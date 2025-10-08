희토류 확보 경쟁 속 국제 수역 채굴권 관심↑ 국제해저기구 논의 진척없는 와중에 트럼프, 심해채굴 간소화 행정명령...‘희토류 강국’ 中은 견제 규제 없는 국제해저 ‘서부개척시대’ 우려

[헤럴드경제=도현정 기자]국내외를 막론하고 희토류가 있는 곳이라면 어디든 달려가는 미국의 ‘희토류 패권’ 야욕이 국제 수역에까지 미쳤다. 최근 다자외교와 국제사회 기준 준수 등을 강조하며 교묘하게 미국과 선을 그어온 중국은 적잖이 당황하는 모양새다. 중국의 희토류 무기화에서 벗어나려는 미국과, 지배적인 희토류 공급국의 위치에서 밀려날까 고심하는 중국의 복잡한 속내가 함께 읽힌다.

7일 홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 띠르면, 미국이 지난 4월 국제 수역에서도 해저 자원의 상업적 개발을 신속하게 추진하겠다고 발표하면서 중국이 고전하고 있다.

중국은 올해 기준으로 전 세계 희토류 생산의 약 70%를 차지하고 있다. 정제 및 가공 분야에서는 90% 이상이 중국을 거쳐야 할 정도다. 희토류 공급망에서 중국이 독점적인 지위를 차지하면서 이를 ‘무기화’ 하는 상황까지 벌어졌다. 중국이 지난 4월 미국으로의 희토류 수출을 통제하자, 미국의 자동차와 방산 산업 등이 즉각 타격을 입었다. 포드가 지난 5월 시카고에 있는 공장을 일주일 동안 폐쇄할 정도였다.

이에 미국은 희토류 확보를 위해 전면전에 나섰다. 민관 합작으로 해외 광산 개발에 나서는가 하면, 자국내 희토류 생산업체에는 시장 가격의 2배에 달하는 최소가격을 보장하고 있다. 미국은 심해로까지 눈을 돌렸다. 지난 4월 도널드 트럼프 미국 대통령은 미국의 배타적 경제수역 뿐 아니라 국제 수역에서도 탐사 허가 및 채굴 허가증 부여 절차를 간소화 하도록 하는 행정명령에 서명했다. 행정명령 직후 캐나다 기업인 더 메탈스 컴퍼니(The Metals Company)의 미국지사가 태평양의 클라리온-클리퍼톤 해역과 심해에서의 채굴 허가를 신청했고, 미 정부로부터 우선권을 확보했다.

문제는 영해도, 배타적 경제수역도 아닌 곳에서의 심해 채굴은 아직 국제 협약이 완결되지 않았다는 점이다. 유엔 산하기구인 국제해저기구(ISA)는 국제 수역에서의 심해 채굴을 두고 유엔해양법협약(Unclos)에 관련 규정을 명시하려 하고 있다. 그러나 환경에 미치는 영향 등에 대한 이견으로 아직 규정이 확약되지 않았다. 미국은 ISA 회원이 아니고 Unclos를 비준하지 않았다는 허점을 이용, 국제 수역에서의 심해 채굴을 시도하려 하고 있다.

공교롭게도 심해 채굴과 관련한 Unclos의 규약 제정에 가장 공을 들여온 곳이 중국이다. ISA 내에서 체결된 심해 탐사 계약은 30개 이상인데 이 중 중국 기업과 연구기관이 5개를 보유, Unclos 회원국 중 가장 많은 계약을 가져갔다. 미국 싱크탱크인 카네기 국제평화재단의 아이작 카든 중국 연구 선임 연구원은 “중국이 ISA 협상에 참여하는 가장 큰 강대국이며, ISA에 지속적인 기여를 해왔다”고 말했다. 중국은 주요국 중 유일하게 ISA의 채굴 규약 제정에 계속 참여해 왔다.

중국은 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후 ‘자국 우선주의’를 내세우는 미국과 반대의 행보를 보이며 국제 무대에서의 영향력을 넓히려 해왔다. ISA내에서 다자주의 체제를 지지하며 규약 설정을 기다려온 것도 이 같은 행보의 연장선이다.

그러나 희토류 확보에 혈안이 된 미국이 자국 우선주의를 내세우며 국제 수역까지 손을 뻗자 중국도 이를 견제하려는 기색이 역력하다.

SCMP는 카든 연구원의 말을 인용해 “중국은 미국을 ‘국제법의 진정한 위반자이자 해양법의 진짜 악당’으로 규탄할 수 있는 고상한 외교적 발판을 완전히 공짜로 즐기게 될 것”이라며 “중국은 해양 문제에서 책임감 있는 강대국으로 자리매김할 수 있다”고 보도했다.

상하이 교통대학에서 해양법 및 국제법을 전문으로 하는 쉬샹신 부교수는 “통제되지 않은 채굴 활동은 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장이 묘사한 것처럼 국제 해저 지역을 규제 없는 ‘서부 개척 시대(Wild West)’로 변화시킬 가능성이 있다”고 지적했다. ‘잠재적인 국제법 위반’임을 강조하는 대목에서 중국의 불안감이 감지된다.