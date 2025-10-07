오후 하락세 전환에도 종가 최고치 엔화 약세에 엔/달러 환율 150.6엔대

[헤럴드경제=강승연 기자] 일본 증시 대표 주가지수인 닛케이225 평균주가(이하 닛케이지수)가 사흘 연속 최고치 기록 경신을 이어갔다.

닛케이지수는 7일 전날 종가 대비 0.01% 오른 4만7950으로 장을 마감했다. 이날 오전에는 한때 장중 최고가인 4만8527을 기록했다. 종가 기준으로도 최고치다.

닛케이지수는 이달 중순 총리직에 오를 것으로 전망되는 다카이치 사나에 집권 자민당 총재가 재정 확대 정책을 펼 것으로 예상되면서 상승세에 올라탔다.

지난 4일 자민당 총재 선거에서 승리한 다카이치 총재는 대규모 양적완화, 재정지출 확대, 구조 개혁을 중심으로 하는 아베 신조 전 총리의 경제 정책 ‘아베노믹스’를 계승할 것으로 예상된다.

이에 따라 일본 중앙은행인 일본은행이 기준금리를 조기에 인상하기 어려워졌다는 관측이 확산하면서 엔화 가치는 하락하고 증시에는 훈풍이 불고 있다.

니혼게이자이신문(닛케이)은 이시바 시게루 총리가 지난해 9월 자민당 총재에 당선된 직후 증시 첫 영업일에 닛케이지수가 4.8% 하락했으나, 다카이치 총재 당선 이후 첫 영업일인 전날에는 4.8% 급등했다고 전했다.

아울러 미국 기술주가 6일(현지시간) 오른 것도 일본 증시 상승에 영향을 미쳤다고 닛케이가 짚었다.

다만 이날 닛케이지수는 오후 들어 하락세를 보였다.

닛케이는 “시장이 과열됐다는 점을 의식한 매도 압력도 강했다”며 전날 종가 대비 소폭 하락한 시점도 있었다고 전했다.

일본 금융업계 관계자는 “‘다카이치 트레이드’가 적어도 1주간은 지속될 것”이라며 “이른바 허니문 시기”라고 닛케이에 말했다.

전날 약 2개월 만에 150엔대로 올라섰던 엔/달러 환율은 이날 오후 3시 50분께는 150.6엔대를 유지했다.