[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]“송사 위주 시장 확대보다 더 많은 소통으로 음악시장을 키우겠다.”

지난 7월 국내 최초 K-POP 디지털 전환(Digital Transformation, 이하 DX) 기반 공연권 통합징수 솔루션을 제공하는 ‘리브뮤직’의 대표이사로 취임한 한국음악콘텐츠협회 최광호 사무총장의 말이다.

리브뮤직은 HYBE, SM, YG, JYP, 소니뮤직엔터테인먼트, 카카오엔터테인먼트 등 주요 음반 기획사 및 유통사가 회원으로 소속된 음콘협이 직접 설립한 사내벤처다.

최 총장은 대표로 취임하자마자 리브뮤직이 8월 1일 체력단련장 전용 매장음악서비스 ‘힐뮤직(Heal Music)’의 정식 서비스를 시작했다고 알린 바 있다.

‘힐뮤직’은 작곡가·작사가, 가수·연주자, 음반제작자의 권리를 보호하는 국내 주요 음악권리자 3단체(함께하는음악저작권협회, 한국음악실연자연합회, 한국연예제작자협회)가 관리하는 저작물로 구성된 매장음악서비스다.

이번 서비스는 ‘헬스장관장모임(헬관모)’ 회원들이 공연권료 징수 과정에서 충분한 사전 안내가 없었고, 납부 절차도 복잡하고 이해하기 어렵다며 불만을 제기한 현실을 파악해 추진된 제도다. 이로써 많은 매장에서 공연권 제도에 대한 불신과 혼란을 호소하고 있는 상황이 해소됐다.

체력단련장 환경에 최적화된 음악 큐레이션을 제공하는 힐뮤직은 공연권료가 서비스 이용요금에 포함되어 있어 별도의 납부 절차 없이 정해진 이용료만으로 음악 이용과 공연권 사용이 동시에 가능해, 체력단련장 운영자는 저작권 침해에 따른 고소·고발 등 법적 리스크 없이 안심하고 음악을 활용할 수 있다.

최근 서울 서초구 리브뮤직 본사에서 만난 최광호 리브뮤직 대표 겸 한국음악콘텐츠협회 사무총장은 “‘리브뮤직’은 매장에서 음악을 사용할 때 발생하는 공연권이 음악을 만든 사람만을 위한 것이 아니라, 음악을 이용하는 매장 사업자, 그리고 음악을 듣는 국민 모두에게 이로운 제도여야 한다”며 “공연권을 음악의 권리자 중심에서 운영되던 방식에서 이용자에게도 쉽고 편리한 서비스가 되도록 적극적인 홍보와 소통에 나서겠다”고 밝혔다.

이처럼 공연권 통합징수단체인 리브뮤직은 매장음악을 이용하는 과정에서 발생하는 다양한 불편을 해소하고 권리단체에는 공연권료가 안정적으로 징수될 수 있도록 지원하며, 이를 통해 선순환 구조를 만드는 중재자의 역할을 수행하려는 목적에서 설립됐다.

최 대표는“기존 공연권 징수 방식은 권리자(작사/작곡가,실연자,음반제작자 등) 중심의 징수방식이었다면,리브뮤직은 ‘이용자 중심’, ‘이용자 편의성’을 높여서 공연권료 징수가 원활하게 진행되고 권리자-이용자가 ‘상생’하는 구조가 되길 원한다”고 말했다.

이런 일은 쉽게만 해결되는 건 아니다. 권리 주체별 이해관계가 있어 쉽게 조정되기 어렵다. 최광호 총장은 이런 중재자 역할을 수행하기에는 최적임자다.

최 사무총장은 1990년대 국내 최대 음반회사 중 하나로, 부활, 김건모, 터보, 조성모 등 유명 가수의 음반을 제작·유통한 기업인 도레미레코드에서 일을 시작해 음악콘텐츠협회 설립부터 현재까지 20년간 음악산업 정책과 실무를 이끌어온 현장 전문가다.

또한 대한민국 대중음악차트인 ‘써클차트(구. 가온차트)’ 총괄기획 , 한국저작권위원회의 음원-권리정보 통합DB 구축, 방송사용 음악 모니터링 시스템, 라이브러리음악 UCI 시스템 등 음악산업 기반 시스템 개발 참여한 전문가다. 한마디로 최 대표는 아날로그&디지털 음악 시대를 두루 몸소 겪은 현장 전문가다.

-리브뮤직의 정책 방향은?

▶스트리밍·다운로드, 피지컬 앨범 시장은 시스템이 어느 정도 잡혀있다. 반면 공연권 시장은 아직 투명하게 정산되는 시스템이 부재하다.

저작권 문제를 협상하지 않고 소송으로 가서 해결하는 경우가 많다. 첨예하게 이해관계가 다르니까 그럴 수도 있지만, 상생적 해결이 필요하다. ‘송사 위주의 시장 확대가 건강한 것이냐’는 게 리브뮤직 고민의 시작이었다.

최근 출시한 ‘힐뮤직’ 서비스도 그런 고민을 해결하기 위한 솔루션이었다. 권리자와 이용자 사이에 합리적인 소통을 가능하게 하고, 매장에 적합한 음악을 서비스하고 저작권 주체들에게 합리적으로 배분하는 플랫폼 역할을 하려고 한다.

-그러면 어떻게 시장을 키울 수 있나

▶저작 권리자 주체들이 너무 수수료율(요율)에 집착하면 안된다. 요율을 5% 올려봐야 크게 달라지지 않는다. 그거야 말로 제로썸, 치킨 게임이다. 콘텐트 하나를 가지고 대치하는 상황보다는 음악 하나 크게 히트하면 작곡가, 실연자 모두에게 혜택이 간다.

음악업계는 저작자, 실연자, 제작사 모두가 IP를 활용하고 흥행시키는 데 머리를 합쳐야 한다. 그것이 시장을 확대시키는 길이다.

리브뮤직은 대형 음악기획제작사 몇 개 위주가 아닌 많은 중소 기획사들이 함께 성장할 수 있는 토대를 만들기 위한 노력을 계속 할 것이다.

-리브뮤직의 정책 기조도 많이 바뀔 것 같은데

▶기획사와 전속계약한 아티스트 위주 정책이 과거였다면, 이제 아티스트를 합리적 시스템으로 콘트롤 하는 게 쉽지 않다. 전속계약서에서 항상 나오는 게 정산문제다. 투명성 제고가 중요한데, 양자간에 조정해줄 제 3자가 존재하지 않는다. 그것의 출발이 리브뮤직이다. 방향성도 맞아야 하지만 현실적인 문제도 맞아야 한다. 정당하게 분배될 수 있는, 투명 시스템이 만들어야 하는데, 아직 제대로 돼있지 않다.

한 곡을 다운로드 받으면 작곡자, 실연자 로그가 같이 움직여야 하는데 다른 게 많다. 각자의 시스템으로 움직인다는 말이다. 저작권 신탁 단체들도 예외는 아니다. 시스템이 없는지는 꽤 오래됐다. 이를 매핑, 통합해 관리해야 한다.

-리브뮤직 수장으로서 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 대박 흥행을 어떻게 보고 있는가

▶케데헌의 흥행은 K팝과 K콘텐츠의 글로벌화라는 긍정적 효과가 있기는 하지만 안타까운 부분도 있다. 과거 우리 태권도는 올림픽과 세계선수권 대회에서 금메덜을 10개 넘게 땄다. 지금은 금메달 한 개도 못딴다. 실력이 평준화됐다. 국뽕에 취할 게 아니다. 미국인이 만든 케이팝의 탈을 쓴 외국 콘텐츠다. 전세계 기업들이 K팝 콘텐츠를 생산할 것이고, 거기서 밀리면 우리가 얻는 게 별로 없다. 유니버셜 뮤직 등 글로벌 기업들은 돈이 된다 싶으면 못할 게 없다. 누구나 할 수 있는 케이팝 시장이다. 미국이 K팝 콘텐츠를 만들면 미국이 내수시장이 되어 큰 수익은 미국이 가져가고, 우리가 따라가는 식이다.

100년이 넘는 역사를 자랑하는 글로벌 음악 기업이 ‘한국과 미국 정서를 완벽하게 이해하는 한국계 미국인들 모여봐’ 해서 하이브리드 K-콘텐츠를 만들면, 그래서 ‘이제는 너희들(한국 제작자들) 필요없어. 우리도 K팝 만들 수 있어’라고 한다면 어떡하겠냐. 박물관에서 엽서 몇 장 팔고 말거냐. ‘케데헌’을 계기로 이런 문제도 생각해봐야 한다.

세제혜택도 다른 장르는 거의 다 해주는 데 K팝만 빠져 있다. 우리가 중소기획사를 어떻게 실효성 있게 지원할 것인가를 고민하는 것도 이런 문제와 관련이 있다.

-그렇다면 오히려 ‘위기’라고 봐야 한다는 말인가

▶양 면이 있다는 말이다. 우리가 유니버셜 뮤직과 글로벌하게 경쟁한다. 하이브가 10개라면 해볼만 하지만 그렇지는 않다. 특히 내수가 심각해진다. 일본은 그 정도의 트래픽이 나와도 내수가 된다. 중국도 인구가 많아 내수시장 문제는 없다. 우리는 내수 시장이 절박해 해외로 나가 ‘비티에스 인베이전’을 한 거다.

케이팝이 성장동력이라고 생각해 한번 들여다보면, ‘케데헌’ 때문에 K팝 점유률이 오히려 떨어진다. 한 두곡 정도를 제외하면 모두 케데헌 곡이 차지하고 있다. 스포티파이 1000곡에 ‘골든’ 등 케데헌 곡과 K팝 메가 히트곡이 몇 개 있을뿐 중간에는 인도 등 아시아곡들이 훨씬 더 많다.

-그런 상황에서 리브뮤직 어떻게 운영할 것인지를 다시 정리해달라

▶다시 한번 정리하면 스트리밍 다운로드 시장은 DB 투명성이 잘돼있고 피지컬 앰범 수치도 안착됐다. 반면 공연권시장은 투명한 정산시스템이 없다. 이용자에게 서비스 개념으로 해야하는데, 돈을 안내면 송사로 이어진다. 이용자 입장에서는 불만이 생긴다. 스트레스가 많다. 멜론, 유튜브를 이용하기 위해 돈을 냈는데 무슨 돈을 또 달라고 하지? 공연권은 불특정 인에게 들려주는 데서 발생한다. 커피숍에서 그랬더니 다른 곳도 영향을 받는다. 공포 마케팅이 퍼졌다. 그래서 크리스마스 캐럴도 안나온다.

커피점의 음악은 공연권 징수대상이다. 어떤 곳은 커피를 파는데도 대상에서 제외된다. 계속 단속하고 소송으로만 가면 안된다. 정책이 좋아도 실현할 수 있는 기술적 환경을 만들어야 한다. 이게 공연권 통합징수단체인 리브뮤직의 할 일이다.

개별음악단체가 공연권료를 따로 징수하자 민원도 들어온다. 정부가 통합 징수 개념으로, 한 군데서 걷고 음악단체에 나눠주면 이용자도 편리하다.

‘공연권료 통합징수’는 커피숍과 체력단련장 등 매장에서 음악을 사용할 경우 소정의 공연권료를 여러 단체가 아닌 통합징수단체가 일괄적으로 관리해 이용자도 편리하게 하고 관리 효율성도 높이기 위한 제도다.

-리브뮤직의 역할이 매우 중요할 것 같다

▶리브뮤직이 권리자와 이용자 입장을 두루 살필 것이다. 생산자와 소비자를 두루 파악해 시장 확장 차원에서 조정도 하면서 접근하겠다. 커피숍에서는 커피 한잔 팔기도 바빠 죽겠는데 이런 일로 힘들게 해드리고 싶지 않다.

중소제작사들이 밖에서는 ‘갑’으로 알려져 있지만, 많이 위축돼 있다. 중소제작사들을 지원해야 한다. 음콘협과 리브뮤직이 다수의 애로상황을 청취해 산업 메시지로 정부뿐 아니라 대중과도 커뮤니케이션하겠다.