이미지·영상 자유자재 변환…출시 2주 만에 2300만명↑ 글로벌 MAU 5억 돌파, 이미지·영상 편집 서비스로 빠른 입소문

[헤럴드경제=정주원 기자] 구글의 인공지능(AI) ‘제미나이’가 오픈AI의 챗GPT를 바짝 추격하고 있다. 핵심에는 최근 선보인 영상·이미지 편집 서비스 ‘나노 바나나’가 자리 잡고 있다.

ICT 업계에 따르면, 지난달 기준 제미나이의 글로벌 월간 활성 이용자(MAU)는 5억명을 돌파하며, 6억명 규모의 챗GPT를 빠르게 따라잡고 있다. IT 매체 더 버지는 “이미지 편집 기능 ‘나노 바나나’를 등에 업고 제미나이가 챗GPT의 그늘에서 벗어나고 있다”고 분석했다.

구글 랩스 조시 우드워드 부사장은 소셜미디어 ‘엑스’(X)를 통해 서비스 출시 2주 만에 제미나이 앱 이용자가 2300만 명 증가했고, 이미지 변환 건수는 5억건에 달했다고 밝혔다.

‘나노 바나나’는 정식 명칭 ‘제미나이 2.5 플래시 이미지’지만, 출시 전부터 업계에서 ‘나노 바나나’라는 애칭으로 불리며 화제를 모았다.

사용자는 간단히 이미지를 올리고 원하는 프롬프트를 입력하면 옷·배경·표정·나이 등 다양한 요소를 자연스럽게 바꾸거나 여러 이미지를 결합할 수 있다. 텍스트 입력으로 ▷새 이미지 생성 ▷로고 제작 ▷제품·모델 결합 광고 사진 제작 등 활용 범위도 넓다.

특히 미국에서는 사용자가 자신의 사진이나 반려동물을 3D 모형으로 만드는 기능이 SNS를 통해 유행처럼 퍼지고 있으며, 국내에서도 유튜브 등에서 사용기와 리뷰가 활발하게 공유되고 있다.

구글은 “이미지를 제미나이에 넣고 바꿀 방식을 말만 하면 집 인테리어부터 60년대 스타일 변신, 10년 후 얼굴 변화까지 구현할 수 있는 경이로운 방식”이라고 강조했다.