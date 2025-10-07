[헤럴드경제(포틀랜드)=함영훈 여행선임기자] ‘서부 개척자’는 18~20세기 스코틀랜드, 독일. 잉글랜드, 아일랜드 등 아메리카 이주민들이 지금의 미국 영토를 발전시키던 사람들로, 캘리포니아, 오리건, 워싱턴, 유타, 네바다, 아리조나 주 등에 살고 있으며, 현재 법적으로 미국대통령 자리를 차지하고 있는 트럼프가 최고의 가치로 표방하고 내세우는 상징이다.

이들이 있었기에 미국이 있다.

당시 이민자들이 원주민에게 행했던 짓은 이 글에선 논외로 하고, 오직 트럼프라는 인간이 현재 미국에 대해 부여하고 있는 가치만 논한다.

서부 중의 서부, 즉 가장 열정적이고 강력한 의지를 갖고 현재의 미국을 만든 서부개척자들은 캘리포니아 로스앤젤레스, ‘해군과 통상의 중심’ 샌디에고, ‘ICT의 메카’ 산호세, 오리건주 ‘서부 중의 서부’ 포틀랜드, 워싱턴주 시애틀, 올림피아이다.

트럼프의 소신대로 라면, 가장 중시해야 할 미합중국(USA) 개척자들이다.

이들은 개척자들 중 가장 열정적인 개척자이자 이민자들이었고, 동부의 주들에 비해, 기존에 살던 동북아시아, 동남아시아 계열 원주민, 또다른 이민족인 독일, 중국, 일본 이민자들을 평등하게 대하려고 노력했다.

그런데 트럼프는 자신의 잘못된 판단에 대해 감히 미국 개척의 공신자의 땅에 다른 주의 방위군을 불법 투입하면서, 미국내 거센 비판의 도마 위에 올랐다.

그것도 미국 법원의 판결을 무시하면서, 민주주의의 기본 중의 기본인 삼권분립 조차 지키지 않고 있다.

서부의 중심 캘리포니아는 누구도 부정할 수 없는 서부개척의 상징이다. 미국 LA의 중요성은 미국식 표현으로, 아무리 강조해도 지나침이 없다. 미국이 동·서양을 모두 움직일 수 있는 힘의 원천, 산업·통상의 중심, 영화산업의 메카, 관광의 중심 등 LA의 가치는 헤아릴수 없다.

이번에 트럼프의 미친 행보에 직격탄을 맞은 포틀랜드는 ‘서부의 끝’으로 불리며 가장 미국 건설의 의지가 강한 사람들이 모인 곳이고 미국 유통산업의 중심지이다. 포트랜드의 자랑, 포웰서적엔 노벨상 수상자 한강의 ‘베지테리안’이 소설코너 가장 높은 곳에 있다.

포틀랜드의 슬로건은 개척 정신을 의미하는 ‘별종의 특이함’, ‘기상천외함’, ‘창의적 노력’을 유지하자는 것이다. 가장 미국적인 도시이다. 가장 미국적인 것의 수호를 주장하던 트럼프로부터 공격을 받았으니, 오리건주 포틀랜드 시민들은 너무도 기가 차고, 이들의 분노는 극에 달하고 있다. 대선에서 트럼프를 지지하지 않았다는 것이 한 이유라는 논평을 보고 더욱 분노하는 분위기이다.

똑같은 상황은 맞은 시카고는 오대호 자락 미국의 아름다움, 동서부 미국의 매력 집합소, 미국 브레인, 미국 팝의 상징같은 곳이다. 미국에서 시카고의 가치를 논하면 뉴욕, DC, LA, 보스턴 급이라는데 이의를 달 사람은 별로 없다.

미국 초대 대통령의 이름을 딴 워싱턴 주의 주도는 올림피아시이다. 이곳 주민들은 유럽이민자들의 전통을 이어가며, 시 청사 및 시의회 청사를 연방 의회 청사처럼 꾸몄다. 시민들의 이곳 앞마당에서 개척의 결실을 맛보며 평온하게 삶의 휴식을 취한다.

시애틀은 보잉, 스타벅스의 탄생지이다. 해군과 육군에 취약하지만 공군에 강한 미국이 세계에 자랑하는 보잉사가 이곳에 거대한 빌리지를 조성했다. 미국이 한국에는 뒤졌지만, 세계 ICT의 초기를 주름잡도록 해준 MS 마이크로소프트가 시애틀에 가장 큰 산업빌리지를 두었다. 시애틀이 중심도시인 워싱턴주에 대한 트럼프의 무시는 시민들에게, 스타벅스를 사랑하는 전세계 커피애호가들에게 어이가 없다.

시애틀의 상징, 1962년에 ‘우주시대의 에펠탑’이라며 지은 희망과 꿈의 상징 ‘스페이스 니들’은 트럼프의 선조들과 똑 같은 독일계 미국행 이주민이 만들었다. 트럼프는 독일계과 스코틀랜드계의 피를 함께 품고 있다. 자기 선조들에게서 스코틀랜드가 흘린 피의 의미를 들었는지 모르겠다. 모른다면 무식이다.

시애틀 팝아트 뮤지엄엔 ‘케이팝 데몬 헌터스’를 미래를 이끌 팝의 상징으로, 방탄소년단(BTS)를 팬덤의 최고봉으로 기록, 전시하고 있다.

트럼프 대통령이 조속히 포틀랜드, 시카고에서 군 투입을 중지하지 않을 경우, 의사당 난입 배후조종자로서 형사처벌을 면한 것을 넘어 더 큰 형벌이 그에게 철퇴를 가할지도 모른다는 예측이 미국내에서 나오고 있다.

서부와 중동부 시카고의 불법적 군 투입은 트럼프 스스로 모순에 빠지고, 미국을 멍들게 할 수밖에 없는 징후라는 논평이 미국 안팎에 많다. 이미 불법이 있었음에도 단죄하지 못한 미국인들에게 측은지심마저 느껴진다.