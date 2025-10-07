첫 공식일정으로 백악관 찾아 美국무부 의전장에 신임장 사본 전달 “실용외교 근간 한미동맹”

[헤럴드경제=강승연 기자] 강경화 신임 주미대사는 6일(현지시간) “한미간 소통의 가교 역할을 충실히 수행해 나가겠다”고 밝혔다.

강 대사는 이날 오전 백악관 영빈관을 찾아 미 국무부 모니카 크롤리 의전장을 면담하고 신임장 사본을 전달하며 이같이 말했다고 대사관은 전했다. 이날 신임장 사본 전달은 강 대사의 첫 공식 업무 일정이다.

이 자리에서 강 대사는 “한미 외교 최전선인 워싱턴에 부임한 만큼, 지난 8월 한미 정상회담을 토대로 다가올 트럼프 대통령 (31일 개막하는 APEC 정상회의 계기) 방한을 포함해 제반 분야에서 양국 관계가 더욱 발전해 나갈 수 있도록 하겠다”고 강조했다.

이에 크롤리 의전장은 국무부를 대표해 강 대사의 부임을 축하한 뒤 “트럼프 대통령의 방한 준비를 포함하여 양국 현안을 긴밀히 조율해 나가는데 필요한 모든 노력을 기울이겠다”고 화답했다.

주미대사관은 신임장 사본이 보통 신임 대사 부임일부터 일주일 내에 전달되는 것을 고려하면 이날 전달은 매우 신속하게 이뤄진 것이라고 설명했다.

강 대사는 이날 워싱턴DC 주미대사관에서 열린 취임식에서 행한 취임사에서 “우리 정부는 국민을 주인으로 삼고 민주주의와 상식, 실용주의를 통해 국민의 삶에 기여하는 정책을 최우선으로 삼는 ‘국민 주권 정부’”라며 “이러한 국정 철학은 외교에서도 이어진다”고 말했다.

이어 “전 세계적인 복합 도전 요인이 있으나, 우리 정부는 국익 중심의 실용 외교로 기민하게 대응해 나갈 것”이라며 실용외교의 근간에는 한미동맹이 자리 잡고 있다는 점을 강조했다.

그러면서 강 대사는 “한미동맹은 지난 70여년간 단순한 군사동맹을 넘어 안보, 경제, 첨단기술이라는 세 개의 기둥을 중심으로 하는 미래형 포괄적 전략 동맹으로 발전해 왔으며, 앞으로 이를 더욱 굳건하게 발전시켜 나가고자 한다”고 포부를 밝혔다.

이와 함께 “미 행정부와 더불어 의회, 학계 및 언론 등 각계와의 소통과 함께, 미국 내 우리 동포사회와의 협력도 더욱 강화해 나갈 것”이라고 덧붙였다.