[헤럴드경제=김벼리 기자] “퇴직연금은 단기 수익률이 아니라 장기 전략이 핵심입니다.”

은행권 퇴직연금 전문가들은 은행에서 퇴직연금을 현명하게 운용하기 위해서는 원리금 보장 상품에만 의존하지 말고 최소 10% 이상을 주식·ETF(상장지수펀드) 같은 성장 자산에 투자해야 한다고 조언한다.

퇴직연금이란 근로자가 퇴직 후 안정적인 노후 생활을 영위하도록 재직 중 사용자가 일정 금액을 금융사에 적립하고, 퇴직하면 연금 또는 일시금으로 받는 제도다. 퇴직 이후 정기적으로 급여를 받을 수 있어 ‘노후의 제2의 월급’이라고도 불린다.

퇴직연금 수익률 1위는 증권사…은행은 안정성··편의성 등 강점

‘2024년도 퇴직연금 적립금 운용현황 분석’ 자료에 따르면 지난해 퇴직연금의 평균 수익률은 4.77%였다. 퇴직연금을 운용하는 은행, 증권사, 보험사, 근로복지공단 등 업권 중에서는 증권사의 수익률이 6.33%로 가장 높았다. 그 뒤로 생명보험사(4.43%), 은행(4.25%), 손해보험사(3.93%), 근로복지공단(3.6%) 등 순이다. 수익성만 보면 은행보다는 증권사나 생명보험사를 통해 퇴직연금을 운용하는 것이 합리적인 셈이다.

하지만 은행권에서는 안정성과 고객 편의성 등을 고려하면 은행에 퇴직연금을 맡기는 것이 유리하다고 주장한다.

은행은 증권사와 달리 퇴직연금 투자 상품을 제공할 때 자체 심사 과정을 거쳐 제공한다. 또한 전국에 퍼져있는 영업망과 전담 고객센터, 모바일·인터넷뱅킹 등 비대면 서비스를 통해 은행은 고객에게 더 편리한 서비스를 제공할 수 있다. 더 나아가 퇴직연금에 더해 대출이나 예금, 상속과 증여 등 은행의 다른 업무와 연계한 ‘원스톱 서비스’도 제공할 수 있다. 최근 은행들이 공격적으로 키우고 있는 패밀리 오피스(자산가 가문 전담 관리 조직)도 마찬가지다.

기은영 KB국민은행 연금컨설팅부 수석차장은 “은행은 주택·전세대출부터 은퇴설계, 상속·증여까지 생애주기 맞춤형 금융솔루션을 제공한다”며 “세무·부동산·자산관리 전문가가 참여하는 맞춤 컨설팅, 거래 실적에 따른 VIP 혜택 등도 차별화 요소”라고 강조했다. 김수한 신한은행 퇴직연금솔루션부 팀장도 “은행은 상품 심의를 통해 선별적으로 제공해 투자자가 안정적으로 운용할 수 있도록 돕는다”며 “연금 외에도 대출·예금·상속·증여 등 종합 서비스를 함께 받을 수 있다”고 말했다.

퇴직연금, 현명하게 운용하려면…“최소 10%는 투자자산으로”

은행권 퇴직연금 전문가들은 퇴직연금을 현명하게 운용하기 위해서는 실적배당형 상품에 대해 비중 있게 투자할 필요가 있다고 입을 모은다.

장기적으로 보유하는 자산인만큼 원리금 보장 상품만으로는 의미 있는 수익을 내기 어렵기 때문이다. 물가상승률을 고려하면 예금 등 안전 자산 위주로는 실질 수익률이 ‘마이너스’가 될 수도 있다.

김수한 팀장은 “전체 자산 중 최소 10%는 투자자산으로 가져가는 게 바람직하다”며 “보수적인 고객은 10%, 장기투자를 전제로 한다면 20~30%까지 확대하는 것도 괜찮다”고 말했다. 이런 식으로 투자 비중을 미리 정하면 단기적인 시장 상황에 흔들리지 않고 장기적으로 일관된 운용을 할 수 있다는 설명이다.

나이별 맞춤 전략도 필수다. 기은영 수석차장은 “2030세대는 은퇴까지 많이 남은 만큼 주식형 자산 비중을 확대해 글로벌 ETF나 혁신 산업 관련 펀드, 2055 TDF(타겟데이트펀드) 같은 성장형 상품에 투자하는 게 유리하다”며 “4050세대는 주식·채권·대체투자 등을 균형 있게 배분해 안정성과 성장성을 동시에 추구할 필요가 있다”고 말했다.

이어 “50대 중반 이후에는 배당형 TIF(타겟인컴펀드), 채권, 원리금보장형 상품 중심으로 자산 보존과 현금 흐름에 무게를 두는 게 바람직하다”고 덧붙였다.

또한 IRP 같은 경우는 세액 공제를 비롯해 세제 효과를 받을 수 있는 최대 금액에 맞추는 편이 유리하다. 김수한 팀장은 “IRP는 연간 900만원까지 세액공제를 받을 수 있다. 5500만원 이하 소득자는 최대 16.5%를 환급받을 수 있다”며 “그 외 다른 세제 효과까지 하면 1800만원까지 내는 것이 무조건 유리하다”고 말했다.

이어 “젊은층은 결혼이나 주택 매매 등으로 IRP에 900만원 넣는 것도 부담스러울 수 있는데 적어도 월급의 10~20% 정도는 꼬박꼬박 넣어서 노후를 준비할 필요가 있다”고 말했다.

은행권 한 관계자는 “퇴직연금은 단기 수익률을 좇는 투자처가 아니라 각 고객의 생애주기에 맞춰 장기적 안정성과 성장 가능성을 동시에 고려해야 한다”며 “방치하지 말고 직접 점검·관리하는 습관이 필요하다”고 강조했다.