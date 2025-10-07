2023년 10월 7일 하마스 기습으로 발발 이스라엘 복수전 나서 가자지구 75% 장악 7월 트럼프 중재안 제시 이후 협상 ‘제자리’ 트럼프 9월 말 최후통첩성 중재안 제시 네타냐후 이스라엘 총리 전격 수용 하마스 수용 관건…전문가들 부정적 전망

[헤럴드경제=김수한 기자] 이스라엘과 하마스가 6일(현지시간) 이집트에서 인질석방 및 휴전 협상에 들어간다.

7일 가자지구 전쟁 발발 2주년을 하루 앞둔 가운데 이 협상이 종전으로 이어질지 국제사회의 관심이 쏠린다.

향후 협상은 도널드 트럼프 미국 대통령이 내놓은 ‘가자 분쟁 종식을 위한 포괄적 계획’의 1단계 논의에 들어간 것으로, 트럼프 대통령은 전날인 5일 소셜미디어 트루스소셜을 통해 관련 논의가 성공적이었다는 글을 올리기도 했다.

하지만 현실적으로 향후 회담에 상당한 진통이 따를 것이란 관측이 나오고 있다.

로이터 통신 등 외신을 종합하면 이스라엘과 하마스, 미국과 중동의 중재국 대표단은 이날 이집트에서 회동할 예정이다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 최측근 론 더머 전략담당 장관을 파견했고, 하마스에선 칼릴 알하야가 이끄는 대표단이 이집트에 도착했다.

알하야는 지난달 9일 카타르 도하에 체류하던 중 이스라엘의 공습을 받았으나 생존한 인물이다. 공습 약 한 달 만에 처음으로 이날 공식석상에 모습을 드러냈다.

미국에선 트럼프 대통령의 사위 재러드 쿠슈너와 스티브 위트코프 특사가 참석할 것으로 예상된다.

트럼프 행정부 1기에서 중동 특사로 활동했던 쿠슈너는 최근 가자지구 구상에 점점 더 많은 역할을 하고 있다.

아랍권 중재국은 카타르와 이집트다.

하마스 주요 정치인들이 머물고 있는 튀르키예도 적극 개입하고 있다.

회동 장소로는 가자 인근 시나이 반도의 엘아리시나 휴양지 샤름엘셰이크가 거론된다.

이스라엘-하마스-미국-중동 대표단 이집트서 회동

이집트 외무부는 이스라엘이 수감한 팔레스타인인들을 석방하는 방안, 이와 동시에 하마스가 가자에 억류 중인 것으로 알려진 생존 인질 20명 전원 석방 및 사망 인질 시신을 송환하는 방안에 논의가 집중될 것이라고 밝혔다.

이번 회담은 트럼프 대통령이 지난달 29일 발표한 가자지구 평화 구상을 이행하기 위한 첫 단계다.

이 구상은 하마스가 억류한 이스라엘 인질을 전원 석방 및 송환하고, 이스라엘이 군사작전을 중단하고 팔레스타인 수감자들을 풀어준다는 내용을 담고 있다.

이후 가자지구는 트럼프 대통령이 이끄는 ‘평화이사회’의 감독을 받는 팔레스타인 기술 관료들로 구성된 위원회가 관리하게 된다.

미국과 아랍 등이 창설할 국제안정화군(ISF)은 가자의 치안과 국경 안보를 맡는다.

하마스는 가자 통치에서 배제되고, 무장해제한 조직원에게는 사면이 주어진다.

이스라엘과 하마스는 트럼프 대통령의 구상에 찬성 의사를 밝히면서도 조건을 붙였다.

미국은 현 상황을 성공적이라고 평가하면서 이스라엘과 하마스 양측에 신속한 이행을 압박하고 있다.

트럼프 대통령은 지난 5일 트루스소셜에 “이번 주말 인질 석방과 전쟁 종료, 무엇보다 오랫동안 원해온 중동 평화를 이루기 위한 하마스와 전 세계 국가(아랍·무슬림·다른 모든 나라) 간의 매우 긍정적인 논의가 있었다”면서 “이 논의는 매우 성공적이었으며, 신속하게 진행 중”이라고 강조했다.

또한 실무 협상팀이 “최종 세부사항을 검토하고 명확히 하기 위해 월요일(6일) 이집트에서 다시 만날 예정”이라고 덧붙였다.

아울러 “첫 단계가 이번 주 완료될 예정이라고 들었다”며 “모든 이에게 더 빨리 움직여달라고 부탁한다”고 적었다.

마코 루비오 국무부 장관도 지난 4일 NBC 방송에 출연, 트럼프 대통령이 가자 평화 구상이 신속하게 진행되길 바란다며 “질질 끌 수 있는 문제가 아니다. 3주 후에도 여전히 논의만 할 수는 없다”고 말했다.

루비오 장관은 하마스 무장해제 및 기술관료 정부 수립이 쉽지는 않을 것이라면서도 지속적인 평화를 위해서는 중요하다고 강조했다.

그러나 전문가들 사이에선 하마스의 무장해제와 이스라엘군의 점진적인 철수 등 세부사항을 두고 당사자 간 합의가 엄청난 진통을 겪을 것이란 전망이 나온다.

영국 경제지 파이낸셜타임스(FT)는 회담 관계자를 인용, 이스라엘이 병력 철수와 ISF에 대한 세부사항도 협상하길 원한다고 전했다.

하마스 협상대표인 알하야도 지난 4일 TV에 출연, 강경 입장을 밝혔다.

그는 굴복하지 않을 것이라며 전쟁 중 자신의 아들과 모든 팔레스타인인의 죽음이 ‘승리의 연료이자 예루살렘으로 가는 길이며 점령군에게 영원히 남을 오점’이라고 주장했다.

한편, 트럼프 대통령의 중단 요구에도 이스라엘의 가자 공격은 계속됐다.

AP 통신에 따르면 가자시티 시파 병원은 5일 이스라엘군의 공습으로 최소 8명이 사망했다고 밝혔다.

가자 남부 나세르병원은 라파의 구호품 배급소 인근에서 4명이 총격으로 숨졌다고 밝혔다.

하마스 내부에선 무장해제 및 인질 석방 조건을 두고 의견이 엇갈리는 것으로 전해졌다.

미 경제지 월스트리트저널(WSJ)은 아랍 중재자들과 미 당국자들이 현실적으로 협상이 더 오래 걸릴 수 있다고 경고했다고 전했다.

미국 한 고위 당국자는 협상의 공식적인 시한은 없지만, 인질과 포로 교환을 가능한 한 빨리 완료하는 게 목표라고 말했다.

전쟁 발발 후 2년간 이스라엘의 ‘복수극’…가자 75% 장악

오는 7일로 만 2년을 맞는 가자전쟁은 가자지구와 이스라엘 양쪽 모두에 큰 상처를 남겼다.

2023년 10월7일 팔레스타인 무장정파 하마스의 기습에 무방비로 허를 찔린 이스라엘은 곧장 반격에 나서 전면적인 공습과 지상군 투입으로 가자지구를 거대한 폐허로 만들어놨다.

이스라엘은 이번 전쟁의 의미를 하마스 격퇴를 넘어 이란과 그 대리세력 ‘저항의 축’에 맞서는 실존적 싸움으로 규정하고 2년간 군사작전을 끌어왔다. 레바논, 예멘, 시리아 등은 물론 ‘주적’ 이란과도 충돌했다.

올해 초 세계 분쟁 종식을 내걸고 취임한 트럼프 대통령의 노력에도 포성은 아직 멎지 않았다. 최악의 인도적 위기를 겪는 가자에 사상 첫 기근이 선포됐고, 이에 대한 반발로 국제사회의 팔레스타인 국가 승인이 잇따르고 있다.

하마스는 2023년 10월 7일 이른바 ‘알아크사 홍수’ 작전을 감행하며 이스라엘 남부를 급습해 약 1200명을 무차별 살육하고 251명을 인질로 가자에 끌고갔다.

이스라엘은 하마스 소탕을 목표로 2014년 ‘50일 전쟁’ 이후 9년 만의 지상전에 나섰다.

가자를 봉쇄하고 북부로 진입을 시작한 이스라엘군은 작년 5월 이집트 쪽 유일한 통로가 있는 최남단 라파까지 이르렀다. 현재 가자지구 전체 면적의 75%를 작전적으로 통제하고 있다는 설명이다.

지난달 이스라엘은 군 수뇌부의 반발을 무릅쓰고 가자 최대 도시 가자시티를 장악하겠다며 주민 100만명에게 대피령을 내리고 지상전을 시작했다. 쪼그라든 하마스는 로켓과 급조폭발물로 최후의 저항을 하고 있다.

압도적 화력을 가진 이스라엘의 일방적인 보복 공세로 하마스 군사조직은 궤멸 수준에 이르렀다.

이스라엘군은 지난해 8월 하마스 등 무장대원 1만7000명이 숨졌다고 밝힌 후 공식 추계를 발표하지 않고 있지만 현재까지 약 2만명이 사망했다는 추정이 나온다.

하마스 수장이었던 이스마일 하니예는 작년 7월 이란 방문 도중 이스라엘의 표적 공습에 암살당했고, 이스라엘 기습 작전을 주도했던 야히야 신와르가 하니예의 뒤를 이었으나 그마저도 같은해 10월 가자지구에서 사살됐다.

이스라엘은 하마스와 관련됐다며 난민촌, 학교, 병원도 가리지 않고 폭격했다. 무고한 민간인들이 더 많이 죽었다.

가자지구 당국에 따르면 민간인을 포함한 현지 팔레스타인인 전체 사망자는 6만6000명을 넘겼다. 이스라엘 측 전체 사망자가 군인을 포함해 약 2000명인 것에 비교하면 양측 인명피해 규모에 30배 넘는 차이가 나는 것이다.

이스라엘은 이에 그치지 않고 레바논 남부 헤즈볼라와 교전을 벌였고, 예멘의 후티 반군을 겨눠 공습을 퍼부었으며, 독재정권이 축출된 시리아의 혼란 속에 지상병력을 진군시켰다. 이란과도 유례없는 공습을 주고받으며 전선을 넓혔다.

휴전협상, 인질 석방규모서 의견차…트럼프 새 제안 주목

국제사회는 줄곧 ‘제5차 중동전쟁’으로 확전될 가능성을 우려하며 이스라엘과 하마스 양측에 분쟁 종식을 압박하고 있다.

이에 2023년 11월과 올해 1월 두 차례에 걸쳐 극적으로 휴전이 이뤄졌지만, 모두 단기간에 교전이 재개되면서 도돌이표를 찍었다.

첫 번째 휴전 때 105명, 두 번째 휴전 때 30명이 풀려났고 합의와 별도로 5명이 석방됐으며 8명이 이스라엘군에 구출되는 등 인질 총 148명이 생환했다. 56명은 주검으로 귀환했는데, 이 가운데 3구는 이스라엘군의 오인사격에 숨진 이들이다. 아직 47명이 가자에 남아 있으며 이 가운데 약 20명만 생존한 것으로 추정된다.

미국과 카타르, 이집트 등 중재국이 노력을 이어가고 있지만 지난 7월 트럼프 대통령이 ‘최종 제안’이라고 표현한 60일 휴전안에 하마스가 역제안을 내놓은 이후로 협상은 수개월째 교착에 빠진 상태다.

하마스는 억류 중인 생존 인질 20명 가운데 먼저 절반을 석방하고, 이스라엘군이 철수한 가운데 영구 휴전 논의를 이어가며 나머지를 풀어주겠다는 주장이다.

반면 이스라엘은 한꺼번에 모든 인질이 풀려나는 것이 조건이라고 버틴다. 미국도 하마스의 ‘살라미 전술’에 질린 듯 인질과 관련해 이스라엘에 동의하는 입장으로 선회했다.

공전하던 휴전 협상은 지난 9월 9일 이스라엘이 ‘중재국’인 카타르 수도 도하에 머무는 하마스 지도부를 노려 공습을 감행한 일로 최대 위기를 맞았다.

휴전 협상 대표단을 이끌던 칼릴 알하야를 비롯해 하마스 정치국 고위급이 표적이었고, 게다가 중재국 카타르가 사전 예고없이 공습 대상이 됐기 때문이다.

카타르는 중재를 잠정 중단했고, 이웃 이슬람·아랍 국가들도 일제히 이스라엘에 불만을 표출했다.

트럼프 대통령은 지난달 마지막주 미국 뉴욕에서 열린 유엔총회를 계기로 카타르, 요르단, 튀르키예, 이집트, 아랍에미리트(UAE), 인도네시아, 파키스탄 등 지도자와 별도 회동을 갖고 새로운 가자 종전 구상을 제시하며 달래기에 나섰다.

트럼프 대통령은 이를 토대로 지난달 29일 최후통첩 성격의 ‘가자 분쟁 종식을 위한 포괄적 계획’을 공개했고, 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 이를 전격적으로 수용하면서 국제사회의 이목이 집중됐다.

다만 이 계획은 하마스를 가자 통치에서 배제하고, 이스라엘이 합의를 공개 수용한 지 72시간 이내에 하마스가 생사를 불문하고 인질을 전원 송환하는 내용이 담겼다는 점에서 하마스가 이를 과연 받아들일지는 미지수다.

‘기근’ 선포된 가자, 최악의 인도주의적 위기 맞아

출구가 보이지 않는 전쟁 속에 가자의 인도주의적 위기가 최악으로 치달았다.

이스라엘은 하마스가 외부로부터 무기 등 물자를 지원받는 것을 막겠다며 가자를 철저히 봉쇄했고, 이는 고스란히 팔레스타인 주민들의 고통으로 이어졌다.

식수, 연료, 식량과 생필품 공급이 막히면서 물가가 치솟고 아이들의 영양 상태가 악화했다. 하마스가 군사적 용도로 사용한다는 의심을 받는 병원이 잇따라 폭격당하며 의료서비스 접근도 어려워졌다.

이스라엘은 유엔 팔레스타인 난민구호기구(UNRWA) 등 국제기구에 하마스가 침투한 정황이 발견됐다며 올 5월 이들이 아닌 신생 미국 단체 가자인도주의재단(GHF)으로 구호품 배급 절차를 일원화했다.

초반 GHF가 배급소 운영에 미숙함을 드러내는 가운데 인파가 몰리며 혼란이 빚어졌다. 이스라엘군이 경고사격을 하다가 사상자가 여럿 나오는 참극도 발생했다.

지난 8월 유엔 기구와 비영리단체 등으로 구성된 기아 감시 시스템 통합식량안보단계(IPC)는 가자지구에 식량위기 최고 단계인 ‘기근’(famine)이 발생했다는 사상 첫 진단을 내렸다.

가자시티 전체 인구의 약 3분의 1 수준인 64만1000명이 기근을 경험하게 될 것이며, 내년 6월까지 5살 미만 어린이 가운데 최소 13만2000명이 급성 영양실조에 시달릴 가능성이 있다는 분석이 나온다.

앰네스티는 가자지구 의료진의 증언을 인용한 보고서에서 “이스라엘이 점령지인 가자지구에서 의도적인 기아 캠페인을 벌이고 있다”며 “팔레스타인인의 건강, 복지, 사회적 기반을 체계적으로 파괴하고 있다”고 밝혔다.

국제사회의 비난 여론이 높아지며 이스라엘이 외교적으로 고립되는 형국이다. 최근 캐나다, 호주, 영국, 프랑스 등이 가세해 현재 유엔 회원국 193국 중 150여개국이 팔레스타인을 주권국가로 승인한 것으로 집계됐다.

한국 외교부는 ‘두 국가 해법’에 도움이 될 때 팔레스타인을 국가로 승인하겠다는 입장이다.