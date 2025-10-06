[헤럴드경제=최원혁 기자] 비 오는 추석날 길을 잃고 서울 강변북로를 배회하던 70대 노인이 경찰에게 발견돼 무사히 가족에게 돌아갔다.

6일 경찰에 따르면 이날 오전 9시5분께 명절 연휴 교통체증을 살피려고 순찰하던 마포경찰서 홍익지구대 소속 경찰 2명은 마포구 강변북로를 역방향으로 걷고 있던 70대 남성 A씨를 발견했다.

강변북로 일산 방향으로 주행 중이던 한 운전자가 ‘할아버지가 우산을 쓰고 역방향으로 걸어가고 있다’고 112로 신고한 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨가 신고된 인물과 동일인이라는 것을 확인하고 즉시 안전한 곳으로 이동시켰다.

중증 치매를 앓고 있던 A씨는 경찰의 여러 질문에도 “합정역에서부터 내려왔다”는 말만 반복하고 본인의 생년월일과 이름 정도만 알고 있었다고 한다.

경찰이 A씨의 주소지를 찾아가 확인해보니 명절 연휴로 모였던 가족들이 사라진 A씨를 찾으러 인근을 돌아다니고 있었던 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨의 언행과 상태를 유심히 살펴 치매 노인임을 파악하고 가족에게 무사히 인계했다.