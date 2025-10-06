[헤럴드경제=이원율 기자]김정은 북한 국무위원장이 5000t급 신형 구축함 ‘최현호’를 찾아 해군력 강화 의지를 밝혔다.

조선중앙통신은 전날 김 위원장이 무장장비전시회 ‘국방발전-2025’ 참관 일정으로 당과 정부, 국방 및 안전기관 지도 간부들과 함께 해군 구축함 최현호를 둘러봤다고 6일 전했다.

최현호에 오른 김 위원장은 함장에게 주요 무장 장비에 대한 보고를 받았다.

김 위원장은 “당 창건 80돌을 맞는 역사적 해에 조국 바다 위 거연히 떠오른 초강력 군함은 주체적 무장력의 강화 발전의 뚜렷한 증시”라며 “자위적 국방 노선의 정당성과 생활력의 또 하나의 위대한 실증”이라고 했다.

최현호는 최룡해 최고인민회의 상임위원장 부친의 이름을 딴 신형 구축함이다.

북한의 첫 5000t급 신형 구축함으로, 북한은 이를 지난 4월25일에 진수한 바 있다.

최현호는 4면 위상배열레이더, 러시아 ‘판치르’와 비슷한 복합방공무기 등이 있는 사실상 ‘북한판 이지스함’으로도 통한다.

4월말 첫 무장장비시험발사에선 초음속순항미사일, 전략순항미사일, 반항공(대공)미사일 시험 발사도 진행했다.

최현호에는 최현의 사진과 동상도 함 내 배치됐다. 김 위원장은 이에 대해선 “항일투사의 영맹한 기개와 고귀한 정신이 새세대 해병들의 체취로 이어지고, 백절불굴하는 전투정신의 영원한 자양으로 되게 하기 위해서”라고 밝혔다.

그러면서 “수호자의 최강의 힘은 전함이 운용하는 무장장비의 위력에 앞서 혁명선열들의 넋을 혈맥처럼 이어가는 사상적 정예화에 있다”며 “이것이 바로 해군력 강화의 중핵”이라고 설명했다.

김 위원장은 최현호와 강건호에 이어 최현급 신형 구축함을 내년 10월10일까지 추가로 건조하겠다는 계획을 공개했다.

그는 “국가 주권과 안전 이익을 위해, 조국 바다의 영원한 평온을 위해 우리 해군의 막강한 실력은 적들의 도발을 철저히 억제하고 맞받아 응징할 수 있는 광활한 대양에서 행사돼야 한다”고 했다.

또 “국권의 핵심을 지켜선 해군 전력의 전면적이고 가속적인 확대장성을 위한 투쟁에서 순간의 정체도 모를 것”이라고 했다.

한편 김 위원장이 찾은 전투통제실에는 서해 북방한계선(NLL) 부근 전자해도가 띄워져, 이는 NLL 부근에서의 함정 공격 능력을 과시한 것이라는 해석도 나왔다.

통신은 함교와 전투통제실, 식당, 의료시설, 침실 등으로 보이는 내부 사진도 다수 공개했다.

흐리게 처리한 전투통제실 콘솔에는 서해 NLL 부근 전자해도가 곳곳 포착됐다.

김 위원장이 NLL을 경계로 늘어선 남북의 전력 배치를 보여주는 듯한 전자해도가 띄워진 모니터를 두고 지시를 하는 듯한 모습도 담겼다.