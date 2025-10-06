[헤럴드경제=최은지 기자] 여야 정치권은 추석을 맞은 6일 극명한 추석 메시지로 신경전을 이어갔다.

더불어민주당은 대한민국 정상화를 위한 민생 회복과 내란 극복을 내세웠다.

백승아 민주당 원내대변인은 이날 서면 브리핑에서 “어려운 시기에도 가족과 이웃을 챙기며 민주주의를 지켜주신 국민 여러분이 바로 대한민국의 주인이자 희망”이라고 밝혔다.

이어 “국민이 주인인 나라, 국민 모두가 행복하고 잘 사는 진짜 대한민국을 만들겠다”며 “국민의 삶을 외면하고 정쟁에만 몰두하며 민주주의를 파괴하는 내란정당과 내란세력을 단호히 심판하겠다”고 강조했다.

또 검찰개혁·언론개혁·사법개혁을 비롯한 사회개혁을 시대적 과제로 규명하며 이를 완수하겠다고 약속했다.

그러면서 “민주당은 국민의 삶과 민주주의를 지키는 책임 있는 정당, 국가 위기를 극복하는 든든한 민생 정당, 개혁을 완수하는 실천 정당으로서 언제나 국민 곁을 지키겠다”며 “보름달처럼 풍성한 희망과 평화가 여러분의 삶에 가득하길 기원한다”고 덧붙였다.

국민의힘은 국가 전산망 마비사태와 관세협상 교착을 언급하며 정부의 대응을 질타했다.

박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 논평을 내고 “압박과 혼란의 시기일수록 ‘국민의 삶이 먼저’라는 초심을 잊지 않겠다”며 이같이 말했다.

박 대변인은 “올해 한가위는 그 어느 때보다 무겁다”며 “국가의 핵심 전산망이 마비돼 국민이 불편을 겪었고, 관세 협상은 교착 상태에 빠졌다. 국정을 안정시켜야 할 시점에 대통령 부부의 예능 프로그램 출연 소식까지 전해지며 국민의 실망감과 허탈감이 커졌다”고 주장했다.

이어 “김현지 부속실장을 둘러싼 논란과, 이진숙 전 방송통신위원장 체포 사태는 ‘국정의 중심이 어디에 있나’라는 근본적 의문을 던졌다”고 지적했다.

그는 정부와 여당이 해명보다는 침묵과 진영 논리로 일관하고 있다며 “지금 국민이 바라는 것은 제대로 작동하는 국가, 제 역할을 다하는 정부”라고 강조했다.

그러면서 “국민의힘은 국민이 다시 희망을 볼 수 있도록 끝까지 책임을 다하겠다. 온 국민의 마음에 풍요와 기쁨이 가득하기를 기원한다”고 덧붙였다.