[헤럴드경제=이원율 기자]추석 연휴인 지난 5일 오후 2시36분께 인천시 중구 운서동 인천국제공항 제1터미널에서 20대 여성이 추락, 119 구급대에 의해 병원으로 이송됐다.

이 여성은 터미널 지상 3층에서 1층 화단으로 추락한 것으로 추정된다.

생명에는 지장이 없는 상태로 알려졌다.

당국은 정확한 경위를 조사 중이다.