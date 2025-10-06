[헤럴드경제=최정호 기자]최근 3년간 촉법소년이 30% 가까이 증가하면서 2만명을 넘긴 것으로 집계됐다. 만 10세 이상 14세 미만 청소년의 범법행위가 급증한 것이다.

6일 최수진 국민의힘 의원이 경찰청으로부터 제출받은 자료에 따르면 촉법소년은 2022년 1만6435명에서 지난해 2만814명으로 2년 새 26.6% 증가했다.

범죄유형별로는 강간·추행이 2022년 557명에서 작년 883명으로 58.5% 증가했으며 절도는 같은 기간 7874명에서 1만418명으로 32.3% 늘었다.

폭력 관련 촉법소년은 2022년 4075명에서 지난해 4873명으로 19.6% 증가한 것으로 집계됐다.

지역별로는 경남에서 2022년 846명이던 촉법소년이 지난해 1251명으로 47.9% 증가해 가장 높은 증가율을 보였으며 대구(741→1050명), 부산(869→1209명), 서울(2010→2732명) 등이 뒤를 이었다.

최수진 의원은 “촉법소년 연령기준, 맞춤형 교화·교육제도, 디지털 범죄 대응 체계 등 종합적인 제도 개선이 필요한 시점”이라고 말했다.

촉법소년은 범행 당시 만 14세가 되지 않은 소년을 의미한다. 이들은 형사처분은 불가하지만, 보호관찰, 소년원 송치 등 보호처분으로 형사처분을 대체한다.