현장 중심 커리큘럼·글로벌 자격과정으로 ‘실무형 전문가’ 양성 김 회장 “학문·네트워크 결합한 최고의 지식공동체 만들 것”

건국대학교 부동산대학원은 국내 최초이자 최고의 부동산 전문 특수대학원입니다. 학문적 깊이와 실무적 역량을 동시에 쌓을 수 있는 곳이죠. 김수언 건국대학교 부동산대학원 원우회장

[헤럴드경제=정주원 기자] 김수언 건국대학교 부동산대학원 원우회장은 최근 헤럴드경제와의 인터뷰에서 “건국대 부동산대학원은 부동산 산업 전반을 아우르는 국내 최고 수준의 커리큘럼과 네트워크를 갖춘 전문 교육기관”이라며 “이론 연구와 실무교육 그리고 글로벌 연계를 통한 성장의 장을 제공한다”고 소개했다.

건국대 부동산대학원은 ▷부동산경영관리 ▷부동산건설개발 ▷부동산금융투자 ▷글로벌프롭테크 등 4개 전공으로 구성돼 있다. 김 회장은 “각 전공은 부동산 현장에서 필요로 하는 실무 중심의 커리큘럼으로 구성돼 있다”며 “위스콘신매디슨대·조지아주립대 등 해외 유수 대학과의 복수학위 과정, 영국 왕립 평가사(MRICS)·국제공인 부동산 투자분석사(CCIM) 등 국제자격과정도 운영 중”이라고 설명했다.

또한 “현업 중심의 네트워크·글로벌 교류·심화형 교육을 통해 실질적인 커리어 성장의 기회를 제공하는 것이 가장 큰 특징”이라고 강조했다.

김 회장은 오는 15일 신입생 모집을 앞두고 “건국대 부동산대학원은 경영·개발·금융·기술 등 부동산 산업 전반의 전문가들이 모여 서로의 지식과 경험을 공유하는 국내 최고의 네트워크 허브”라고 말했다.

그는 “이곳에서 경험은 개인의 경력을 한 단계 도약시킬 수 있는 계기가 될 것”이라며 “각자의 분야에서 활약 중인 전문가들과 교류하면서 선도적인 리더로 성장할 수 있다”고 조언했다.

올해 최연소 원우회장으로 선출된 김수언 회장은 “부동산 산업은 빠르게 변화하고 있다. 이런 시기에 원우회를 통해 젊은 에너지와 혁신을 불어넣고 싶었다”며 “학문적·실무적 교류를 강화해 동문과 원우 모두가 함께 성장하는 공동체를 만들겠다”고 포부를 밝혔다.

특히 그는 “다양한 세미나 개최·후배 원우 지원 확대·동문 간 정보교류 플랫폼 구축 등을 추진할 계획”이라며 “단순한 친목 단체가 아닌 ‘지식 네트워크 조직’으로 발전시킬 것”이라고 했다.

건국대 부동산대학원 출신들은 부동산 산업 전반으로 진출하며 존재감을 키우고 있다. 김 회장은 “2025년 기준으로 원우들이 시행사·시공사·자산운용사·신탁사·금융기관·감정평가법인·공공기관·법조계 등 거의 모든 부동산 관련 분야에 진출했다”며 “특히 PF·금융, 개발·관리, 정책·컨설팅 분야에서 두각을 나타내고 있다”고 소개했다.

이어 “산학협력 중심의 실무형 교육과 강력한 동문 네트워크 덕분에 졸업 후 커리어 확장이 빠르다”고도 덧붙였다. 김 회장은 건국대 부동산대학원이 다방면 전문가들이 모이는 이유에 대해 “실무 중심의 강의와 프로젝트 경험, 그리고 글로벌 트렌드를 반영한 융합형 교육”이라고 설명했다.

그는 “RICS, CCIM 등 국제자격 과정을 통해 해외 기준에 부합하는 역량을 갖출 수 있고, 프롭테크 등 신기술 트렌드까지 반영된 커리큘럼으로 차별화된 경쟁력을 얻는다”며 “동문 네트워크 또한 활발해 실무 협업과 정보 교류가 일상적으로 이뤄지고 있다”고 강조했다.

자신이 운영 중인 ‘아티스틱홀딩스’에 대해서도 언급했다. 그는 “아티스틱홀딩스는 부동산 개발·임대·자산운용을 전문으로 하는 기업”이라며 “대학원에서 배운 금융, 자산운용, 법률 등 실질적 지식이 현장에 큰 도움이 됐다”고 설명했다.

김 회장은 “건국대 부동산대학원에서의 학문적 기반과 동문 네트워크가 사업 확장의 원동력”이라며 “앞으로도 대학원과의 연계를 통해 부동산 산업 발전에 기여하고 싶다”고 말했다.

김수언 회장은 마지막으로 “건국대 부동산대학원은 단순한 학위 과정이 아니라, 대한민국 부동산 산업의 중심이 되는 지식공동체”라며 “부동산 분야의 진정한 리더로 성장하고 싶은 분들에게 최고의 선택이 될 것”이라고 강조했다.