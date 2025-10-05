외화 위·변조 화폐 규모 총 4억5000만원 박성훈 의원 “대국민 예방교육 강화해야”

[헤럴드경제=이용경 기자] 최근 4년 반 동안 국내 은행권에서 적발된 위·변조 화폐 중 90%는 미국 달러화인 것으로 나타났다.

5일 한국은행이 국회 기획재정위원회 소속 국민의힘 박성훈 의원실에 제출한 자료에 따르면 2021년부터 올해 6월까지 국내 은행권에서 신고된 외화 위·변조 화폐는 총 3723장으로 집계됐다. 액수로 따지면 31만7700달러(약 4억4500만원) 규모다.

화폐 종류별로는 미국 달러화가 전체의 89%에 해당하는 28만1600달러로 가장 많았다. 이어 유로화(6600달러), 중국 위안화(4200달러), 일본 엔화(200달러) 등 순이었다.

연도별로는 2021년 10만600달러에서 2022년 4만600달러로 절반 이하로 줄었다가 2023년 5만400달러, 2024년 8만7800달러로 다시 늘었다. 올해 상반기에는 664장, 3만8300달러 규모의 위·변조 화폐가 새로 신고됐다.

박 의원은 “외화 위·변조 화폐는 국내 금융 질서를 흔들고 국민 피해를 초래할 수 있다”며 “정부와 한은이 환전 창구나 외환 취급기관 감별 능력을 첨단화하고 대국민 안내와 예방 교육을 강화해야 한다”고 강조했다.