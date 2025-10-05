[헤럴드경제=민성기 기자] 편의점 CU에서 7500만 원에 달하는 초고가 추석 선물이 팔렸다.

5일 유통업계에 따르면 CU가 올해 추석에 출시한 7500만원의 하이엔드 위스키 ‘글렌그란트 65년’이 판매됐다.

해당 제품은 스코틀랜드 글렌그란트 증류소에서 가장 희귀한 원액만을 엄선해 선보이는 ‘스플렌더 콜렉션’의 첫 작품이다. 1958년 스코틀랜드에서 증류돼 프랑스산 오크통에서 65년 이상 숙성됐다. 전 세계 151병만 판매되는 한정판이다.

구매자는 위스키 마니아인 30대 남성으로 알려졌다. CU는 고객이 지정한 장소로 직접 제품을 배송해 인계할 예정이다.

글렌그란트 65년은 지금까지 편의점에서 팔린 가장 고가의 상품이다. 이전에 CU에서는 지난 2021년에 선보인 1600만원짜리 이동형 주택이 초고가 판매 상품 기록을 가지고 있었으나 올해 그 보다 약 4.7배나 높은 가격의 위스키가 이 기록을 깼다.

편의점 업계의 초고가 이색 선물 마케팅은 수년 전부터 이어져오며 업계 관행처럼 굳어졌다.

지난 추석에도 CU, GS25, 세븐일레븐 편의점 3사는 한 병에 5억원짜리 스카치 위스키 ‘윈저다이아몬드쥬빌리’를 앞다퉈 내놨다.

이같은 ‘초고가 상품’ 출시 전략은 이색 선물을 통한 브랜드 홍보 효과를 겨냥한 것으로 풀이된다. 실제 판매로 이어지지 않더라도 자연스레 상품에 대한 관심도가 높아져 브랜드 광고가 이뤄진다는 분석이다. 또 프리미엄 제품을 확보 능력을 과시할 수 있는 효과도 있다.