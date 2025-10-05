[헤럴드경제=민성기 기자] 전남 진도군에 있는 한 식당에서 손님이 여러 메뉴를 주문하자 종업원이 메뉴 통일을 요구하는 등의 불친절한 응대가 유튜브 영상에 담기며 논란이 일었다.

구독자 8만명을 보유한 유튜버 A씨는 최근 여자친구와 함께 전남 진도군 한 식당에 방문해 전어구이 소(小) 1개와 물회 1인분, 전복죽 1인분을 주문했다.

그러나 주문받던 여성은 “그렇게는 안 된다”며 “(메뉴를) 통일하세요. 분식집이 아니다”고 말했다.

이러한 태도에 유튜버는 “그러면 그냥 나가겠다”고 했고, 종업원은 “네. 그러세요”라고 답했다. 결국 유튜버는 해당 식당을 빠져나왔다.

지난달 30일 이 영상이 유튜브에 게시되자 댓글에는 식당 측의 불친절한 응대를 지탄하는 내용이 이어졌다.

다음날 식당 주인의 딸이라고 밝힌 B씨는 댓글을 통해 사과했다.

B씨는 “영상 속 여성분은 서빙을 도와주고 있는 종업원”이라며 “어찌 됐든 식당에 온 손님에게 무례하게 대한 점은 무조건 저희 잘못”이라고 사과했다.

이어 “어머니는 주로 주방에서 일을 하시는데 관리를 제대로 못 해 불편함을 드리고 진도에 안 좋은 인상을 드린 것에 대해 죄송해하고 계신다”고 덧붙였다.

아울러 “영상 속 이모님(종업원)도 영상을 함께 봤고 이모님도 직접 사과드리고 싶어 한다”며 “이런 경우는 처음이라 어떻게 연락을 취해야 하는지 몰라 댓글을 남긴다”고 말했다.