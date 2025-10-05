부당요금 청구 적발 시 법에 따라 엄정 조치

[헤럴드경제=이용경 기자] 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 불과 몇 주 앞두고 경북 경주시가 숙박 바가지요금 근절을 위해 칼을 빼 들었다.

5일 경주시에 따르면 시는 APEC 정상회의 전까지 숙박업소에 정기적으로 안내 문자를 발송해 숙박 요금 안정화 참여를 요청하기로 했다.

아울러 부서별 숙박업 담당자를 지정해 요금 동향을 상시 관찰하고 필요하면 현장을 점검한다.

요금표 미게시 또는 예약가와 현장 요금 불일치 등 가격 표시제 위반이나 부당요금 청구를 적발하면 관련 법령에 따라 엄정 조처할 방침이다.

시는 정상회의가 끝날 때까지 매주 정기 점검을 이어가고 시민·관광객 신고 시스템도 병행해 가격 질서 확립에 나선다.

특히 시는 지난 1일 보문관광단지와 시외버스터미널 일원에서 시민과 외식업지부 관계자 60여명이 참여한 가운데 외식·숙박업소를 대상으로 ‘위생·서비스 개선 및 바가지요금 근절 캠페인’을 진행했다.

송호준 부시장은 “바가지요금은 단순한 가격 문제가 아니라 도시 이미지 훼손·소비자 신뢰 하락·재방문 기피로 이어져 성실한 소상공인에게도 피해를 준다”며 “업계의 자정 노력을 유도하는 동시에 철저한 점검과 홍보를 통해 근절에 힘을 쏟겠다”고 강조했다.