역대 최다 관중…입장 수입 2000억

[헤럴드경제=박세환 기자] 4일 막을 내린 2025 신한 SOL뱅크 KBO리그 정규시즌은 치열한 순위 경쟁과 다양한 기록들이 쏟아지며 역대 최다 관중을 기록했다.

3월 막을 올린 올해 프로야구는 개막을 앞두고 2024년 통합 우승팀 KIA 타이거즈의 절대 우세가 예상됐다. 지난 시즌 최우수선수(MVP) 김도영과 최형우, 나성범 등이 포진한 타선은 10개 구단 최강이라는 평가를 받았고, 제임스 네일과 애덤 올러에 이의리가 부상에서 복귀하는 투수진도 안정적이었다.

‘우승 청부사’ 김태형 감독 2년 차를 맞은 롯데 자이언츠는 개막 전까지는 좋은 평가를 받지 못했지만 뚜껑을 열어보니 예상외의 선전을 거듭, 8월 초까지 LG 트윈스, 한화 이글스와 함께 ‘3강 체제’를 이루며 순항했다.

그러나 리그를 대표하는 인기 구단인 KIA와 롯데는 여름 이후 고비를 넘기지 못하면서 포스트시즌 진출에 실패했다.

KBO리그는 올해 역대 최다인 1231만 2519명 관중을 기록했다. 경기당 1만7101명이다. 이는 지난 시즌 역대 최다 관중 기록 1088만 7705명, 평균 1만5122명을 넘어선 신기록이다.

경기장 입장 수입 총액은 2046억 2382만 8042원을 기록, 사상 최초로 2000억원을 돌파했다.

프로야구 출범 첫해인 1982년 약 21억원과 비교하면 100배 가까이 커진 셈이다.