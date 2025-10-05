독일 매체 ‘TZ’ “발과 어깨에 통증 호소” 바이에른 뮌헨, 프랑크푸르트에 3-0 승 개막 6연승 신바람…승점 18점으로 선두

[헤럴드경제=박세환 기자] 한국 축구대표팀이 10월 A매치 경기를 앞둔 가운데 수비수 김민재가 부상으로 대표팀 합류가 불투명하다는 전망이 나왔다.

독일 매체 ‘TZ’의 필리프 케슬러 기자는 3일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “김민재가 프랑크푸르트전을 앞두고 발과 어깨에 통증을 호소하고 있다. 파포스전에서 발에 타박상을 당했을 뿐만 아니라 어깨(견봉쇄골관절)도 다친 것으로 알려졌다”며 “김민재는 프랑크푸르트전 출전 가능성이 작지만 뱅상 콩파니 감독이 최악의 경우를 대비해 최소 교체 명단에 포함하고 싶어 한다”고 전했다.

필리프 케슬러 기자는 “김민재는 다음주 한국 대표팀 합류도 아직 불투명한 상태다. 대한축구협회는 김민재의 부상 상황에 대해 통보받았다”라며 김민재가 10월 A매치 2연전(10일 브라질·14일 파라과이) 출전도 쉽지 않을 것이라는 전망을 내놨다.

한편 김민재가 소속된 독일 프로축구 분데스리가 바이에른 뮌헨이 아인라흐트 프랑크푸르트를 제물로 삼아 개막 6연승의 신바람을 냈다.

뮌헨은 5일(한국시간) 독일 프랑크푸르트의 도이체 방크 파크에서 열린 아인라흐트 프랑크푸르트와의 2025-2026 분데스리가 6라운드 원정에서 루이스 디아스의 멀티 골과 해리 케인의 쐐기 골을 앞세워 3-0 완승을 거뒀다.

이날 승리로 뮌헨은 개막 6연승(승점 18)을 내달리며 선두 질주를 이어갔다.

1일 파포스(키프로스)와 2025-2026 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 2차전 원정 경기에 중앙 수비수로 풀타임 출전했던 김민재는 이날 교체명단에 이름을 올렸지만, 그라운드를 밟지는 않았다.