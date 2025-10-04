안동 탈놀이단 ‘천태만상’, 거리와 무대 넘나들며 대동난장 완성 안동국제탈춤페스티벌, ‘천태만상’이 달궜다

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 안동국제탈춤페스티벌의 상징이자 마스코트인 탈놀이단 ‘천태만상’이 올해도 어김없이 등장해 축제의 중심을 뜨겁게 달궜다.

시민과 관람객을 하나로 잇는 ‘움직이는 심장’으로서, 탈춤축제를 진정한 시민 축제로 완성시켰다.

2014년 창단 이후 12년째 이어지고 있는 탈놀이단은 지역 청년·청소년과 문화예술인력이 주축이 된 공연단이다.

지금은 명실상부 축제의 얼굴로 자리매김하며, 안동국제탈춤페스티벌을 살아 있는 콘텐츠로 만드는 원동력이 되고 있다.

올해는 특히 국립경북대학교 학생 28명이 합류해 젊은 열정과 에너지로 무대를 장악했다. 이들이 선보이는 다채로운 공연은 관람객의 눈과 귀를 단숨에 사로잡으며, 탈춤축제만의 활력을 현장에서 고스란히 전했다.

올해 주제는 ‘천태만상(千態萬象) – 세상의 모든 얼굴, 모두가 주인공이 되는 축제’. 축제 슬로건인 “춤추는 탈, 다양한 얼굴을 찾아서”와 맞닿아 있으며, 탈춤의 해학과 포용, 다양성을 현대적 감각으로 재해석했다.

축제 기간 내내 탈놀이단은 퍼레이드와 주요 공연장을 넘나들며 전통 탈춤 동작에 댄스를 더한 퍼포먼스를 펼쳤다.

탈춤공원과 원도심 곳곳에서는 거리 공연과 플래시몹이 이어지며, 국내외 관람객에게 “누구나 주인공이 되는 축제”라는 메시지를 힘차게 전했다.

안동시 관계자는 “탈놀이단은 축제의 활력과 시민 참여를 상징하는 대표 콘텐츠로, 지역 청년들이 직접 만들어가는 축제의 정체성을 보여준다”며 “앞으로도 청년과 시민이 함께 성장하는 참여형 축제를 이어가겠다”고 말했다.