현금 5억으로 정비사업 투자, 한다면 어디? [김제경X머니페스타]

[헤럴드경제=박로명 기자] 정부가 ‘6·27 가계대출 관리 방안’과 ‘9·7 주택 공급 확대 방안’을 연이어 발표하면서 정비 사업지에 미칠 영향에 관심이 커지고 있습니다.

이 같은 시기에 재건축·재개발 투자를 고려하고 있다면 꼭 따져봐야 할 점은 무엇일까요?

10월 16일과 17일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열리는 ‘헤럴드 머니페스타’에서 연사로 나서는 김제경 투미부동산컨설팅 소장에게 급변하는 정비사업에 대한 분석을 미리 들어봤습니다.

김 소장은 머니페스타에서 ‘이재명 정부의 부동산 정책 방향성과 정비사업 시장 영향’라는 주제로 연단에 섭니다.

정비사업 전문가인 김 소장은 부동산360을 미리 만나 <9·7 대책, 재건축·재개발 뒤흔들 키워드는?><정비사업 李정부 vs 文정부><‘재초환’이란? 폐지 가능성은?> 등 핵심적인 내용을 미리 전했습니다.

김 소장이 말하는 정비사업 투자 전략, 영상으로 확인해 보시죠.

‘헤럴드 머니페스타 2025’

▶주관 : 헤럴드경제

▶일시 : 2025년 10월 16일(목)~17일(금) 오전 10:00~18:00

▶장소 : 서울코엑스 그랜드볼룸(1F)

▶주제 : 부의 세계로 가는 지름길/Wealth Navigation