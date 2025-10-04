꺾이지 않는 수도권 집값 기준금리 인하 제약 변수로 “추석 기간 집 구매 의사결정 중요”

[헤럴드경제=홍태화 기자] 4일로 6·27 부동산 대책 발표 100일을 맞은 가운데 집값 상승에 대한 기대가 꺾이지 않으면서 10월 기준금리 인하가 불투명해지고 있다. 특히 6·27 대책의 효과가 과거에 비해 제한적이라고 한국은행이 판단하면서 기준금리 결정에도 주요 변수가 되고 있다.

이에 발표를 앞둔 아파트 가격 동향에 이목이 쏠리고 있다. 이 발표에서 서울 아파트 가격 상승세가 둔화하지 않으면 통화당국이 보수적인 결론을 낼 가능성이 커진다.

한은이 발표한 ‘금융안정 상황’ 보고서에 따르면 6·27 대책 발표 후 10주가 지난 시점의 서울 아파트 주간 매매가격 상승률은 약 0.1% 수준을 나타내고 있다.

과거 2017년∼2020년, 2024년 발표된 주요 대책 당시 같은 시점의 매매가격 상승률이 평균 0.03%까지 떨어진 것과 비교하면 이번 6·27 대책에 따른 상승률 하락 폭이 작은 편이다.

부동산 가격 상승에 대한 기대감도 여전하다. 9월 소비자동향조사 결과에 따르면 이번 달 주택가격전망 소비자동향지수(CSI)는 전월 대비 1포인트 상승한 112를 기록했다.

주택가격전망지수는 현재와 비교한 1년 후 전망으로 한은이 측정하는 집값 선행지표다. 이 지수가 기준선(100)을 웃돌면 집값 상승을 예상하는 소비자 비중이 하락을 예상하는 소비자보다 더 많다는 의미다.

이 지수는 6·27대책이 본격화한 지난 7월 전월 대비 11포인트 떨어진 109를 기록했으나, 기준선은 물론 장기평균(2013년~2024년, 107)보다도 여전히 높았다.

집값 상승에 대한 기대감이 약해진 것은 맞으나 여전히 집값이 오를 것이라고 믿는 이들이 훨씬 많았다는 뜻이다. 게다가 한 달 뒤인 8월에는 즉시 회복해 9·7 부동산 대책에도 9월까지 2개월 연속 상승세를 이어갔다.

장정수 한은 금융안정국장은 “과거 대책에 비교할 때 기본적으로 주택 가격 상승 폭의 둔화 정도는 과거에 비해서 제한적”이라며 “주택 가격 상승 기대 심리도 지금 여전히 높은 수준”이라고 강조했다.

부동산 대책이 충분하지 못하고, 수도권 집값이 계속 뛴다면 통화당국 입장에서는 금리 인하를 단행하기 어렵다. 한은은 여러 차례 집값을 금리 결정의 주요 변수로 살피겠다고 강조했다.

보다 직접적으로 동결 가능성을 시사한 발언도 나왔다. 황건일 한국은행 금융통화위원회 위원은 지난달 23일 기자간담회에서 “지금 금리를 결정하라고 한다면, 개인적으로 금융안정에 조금 더 초점을 두고 싶다”고 말했다.

경기 부양을 위한 금리 인하가 필요하기는 하지만 지금은 부동산 시장과 가계부채 안정이 더 중요하다는 의미로, 동결에 보다 무게를 둔 발언이다.

황 위원은 “올해 시장에서 기대하듯이 한 번 정도는 (인하를) 해야 한다고 생각하는데, 그게 이번일지, 다음일지는 고민이 되는 상황”이라며 “금융안정 측면에서는 가계대출이 9월에도 8월만큼은 아니지만 늘어나고 있다”고 강조했다.

그러면서 “추석이 중요할 것 같다”며 “가족들이 모여서 어떻게 할지 의사결정을 많이 할 수 있을 것 같고, 그 부분을 구체적으로 보려고 한다”고 덧붙였다.

이에 한은은 추가적인 부동산 대책이 필요하다고 강조하고 있다. 장 국장은 “추가 대책을 정부와 논의하고 시의성 있게 나와야 한다고 생각한다”고 설명했다.

임광규 한은 금융안정기획부장도 “시장 상황에 따라서 어떤 대책이 효율적일지 살피고 기존 대책과 중첩되는 부분도 살펴서 적절하게 대응할 것”이라며 “각종 협의체를 통해서 한은 의견을 제시하도록 하겠다”고 말했다.