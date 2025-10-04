9월 주담대 잔액 1.2조 늘어…8개월 만에 최소 서울 집값은 상승세…광진구, 사상 최대 상승폭 ‘현금 부자’ 위주 거래…“불안해” ‘패닉 바잉’도 당국, 추가 규제 예고…규제 지역 확대 등 거론

[헤럴드경제=김벼리 기자] #. 10월 말 전세 만기를 앞두고 서울에서 아파트를 매매하려던 A씨는 6·27 가계부채 대책 발표 이후 계획을 전면 수정했다. 주택담보대출 한도가 6억원으로 제한되면서 원래 이사할 예정이던 지역에서는 아파트를 매매할 수 없게 된 것이다. 대신 A씨는 전세계약을 택했다. A씨는 “새 정부가 들어서고 어느 정도 집값이 잡힐 것이라는 기대도 있어서 지켜보기로 했는데 요즘 연이어 신고가 알람이 뜨고 있어 밤잠을 설치고 있다”고 말했다.

4일은 6·27대책이 발표된 지 100일 되는 날이다. 은행권 신규 가계대출은 눈에 띄게 줄고 있지만, 서울 집값은 꾸준히 올라 가을 이사를 계획했던 실수요자 고민이 깊어지고 있다. 서울 ‘한강벨트’를 중심으로 집값이 오름세를 이어가고 있지만, 강력한 대출 규제로 자금 마련에 제약이 걸린 실수요자들은 발만 동동 구르고 있는 상황이다.

이날 금융권에 따르면 주택담보대출(주담대) 한도를 6억원으로 제한하는 등 내용의 ‘6·27 가계부채 대책’ 발표 이후 은행권의 주담대 신규 취급액이 뚜렷하게 줄고 있다. 특히, 신청부터 실행까지 한두달가량 시차가 있는 주담대 특성에 따라 9월부터 규제 효과가 본격적으로 나타나는 양상이다.

지난달 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 9월 가계대출 잔액은 764조949억원으로 1개월 새 1조1964억원 증가하는 데 그쳤다. 지난 1월(-4762억원) 이후 8개월 만에 가장 적은 증가폭이다. 가계대출 증가폭은 지난 6월 6조7536억원 이후 7월 4조1386억원, 8월 3조9251억원 등 감소세를 이어가고 있다.

이재명 정부 출범 이후 금융당국은 ‘6·27 가계대출 규제’ 이후, 7월 ‘3단계 스트레스 DSR(총부채원리금상환비율)’ 도입, 그리고 ‘9·7 부동산 대책’ 등 연이어 가계대출 규제 방안들을 내놓고 있다.

하지만 이같은 대출 규제 책에도 서울의 집값은 계속 오르고 있다. 특히, ‘한강벨트’를 중심으로 집값이 하루하루 들썩이고 있다.

한국부동산원에 따르면 지난달 다섯째 주(29일 기준) 서울 아파트 매매가는 0.27% 상승했다. 전주(0.19%)보다 0.08%포인트 높아졌다. 상승폭은 4주 연속 커지고 있다. 지역별로는 광진구의 주간 상승률이 0.65%로 통계 집계 이후 최고치를 경신했다. 성동구(0.78)와 마포구(0.69%)도 직전 주보다 각각 0.19%포인트, 0.26%포인트씩 오름폭이 커졌다.

거래량도 지난 6월 주춤한 뒤 회복세를 이어가고 있다. 서울부동산정보광장에 따르면 지난달 서울시 아파트 거래량(매매)은 4615건이었다. 7월(4049건) 이후 두 달 연속 늘었다.

금융권 한 관계자는 “주담대 한도가 6억원으로 제한되면서 대출을 활용해서 집을 구매하는 거래는 줄었다”면서도 “지금 집값을 끌어올리는 것은 현금 부자, 자산가들을 중심으로 한 거래”라고 설명했다.

시장에선 부동산 가격 상승을 우려하며 성동구나 마포구 등 주요 지역에서 급하게 주택을 사들이는 ‘패닉 바잉’ 현상도 나타나고 있다. 성동구 하왕십리동 센트라스는 지난달 2일 연속 신고가를 기록하기도 했다. 마포에서도 지난달 19일 마포래미안푸르지오 2단지 매물이 기존 최고가(18억원)보다 3억5000만원 오른 21억5000만원에 거래됐다.

더구나 금융당국이 추가 가계대출 규제를 예고한 상황이라 차주들의 근심은 깊어지고 있다.

금융권에서는 주담대 한도 축소, 규제 지역 확대, 총부채원리금상환비율(DSR) 규제에 전세대출 포함 등 방안이 거론된다. 지난 9·7대책 사전 브리핑에서 신진창 금융위 금융정책국장은 “거시건전성 규제 강화 수단도 있고 DSR 대상을 점차 늘려가는 카드도 있다”며 “상황에 맞춰서 필요한 경우에는 즉각적으로 시행할 수 있도록 준비할 계획”이라고 말했다.