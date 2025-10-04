‘오피넷’ 통해 전국 1만여개 실시간 판매가격 비교 가능 지역별 평균가·내 주변 최저가·할인 서비스까지 제공

[헤럴드경제=배문숙 기자]한국석유공사는 유가정보 서비스 ‘오피넷’을 통해 전국 1만여개 주유소 실시간 판매가격 비교가 가능해 합리적인 소비로 연간 22만~44만원 수준에 달하는 차례상 비용을 절약할 수 있다고 4일 밝혔다.

특히 추석연휴 장거리 이동 시 경로별 최저가 주유소를 손쉽게 찾을 수 있다고 석유공사는 설명했다.

석유공사는 투명한 유류 거래와 소비자가격 안정화를 위해 전국 주유소와 충전소의 판매가격 정보를 수집한 후 오피넷 사이트와 애플리케이션을 통해 이를 공개하고 있다.

석유공사는 “오피넷을 통한 가격 비교와 합리적인 주유 습관만으로도 연간 22만~44만원 상당의 주유비를 절약할 수 있다”고 말했다.

그러면서 추석 연휴 기간 오피넷을 활용한 절약 방법을 소개했다. 우선, 소비자들은 오피넷 사이트 또는 애플리케이션에 접속해 ▷국내외 유가 동향 및 가격추이 ▷지역별 평균 판매가격 차이 ▷장거리 이동시 경로별 주유소 검색을 통해 최저가 주유소 ▷동일지역 내 ‘내주변 최저가 주유소’ ▷주유소 할인·적립 서비스와 지역사랑상품권 제휴주유소 정보를 확인할 수 있다.

또 면세유·요소수 판매 주유소, 불법행위 주유소 등에 대한 정보도 오피넷을 통해 확인할 수 있다.

신용화 석유공사 경영지원본부장은 “오피넷은 소비자들이 기름값을 손쉽게 비교해 합리적으로 선택할 수 있도록 돕는 유가정보서비스”라며 “공사는 앞으로도 많은 국민들이 오피넷을 통해 유류비를 절감해 가계에 도움이 될 수 있도록 오피넷을 적극 홍보하겠다”고 밝혔다.