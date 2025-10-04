초등생 심화수학 가르치는 ‘이 학원’ 11월 입학시험에 공들이는 학부모들 “합격하려면 명절 현명하게 보내야”

[헤럴드경제=안효정 기자] “이번이 전화위복의 기회입니다. 추석 연휴를 어떻게 보내느냐에 따라 아이 10대 인생이 달라질 수 있어요. 긴장의 끈이 풀어지기 쉬운 명절을 공략해서 바짝 (공부)해야죠. 쉴 시간이 어딨습니까.” (초등학교 3학년 자녀를 둔 A씨)

A씨를 비롯한 초등학교 저학년 자녀를 둔 학부모들 사이에서 ‘추석나기 아이 공부법’이 공유되고 있다. 학부모들은 유명 수학학원 ‘생각하는 황소’(황소수학) 레벨테스트가 한달 앞으로 다가왔다면서 긴 연휴를 어떻게 보낼 것인가에 온 신경이 모여 있었다.

자녀가 학교에 가지 않아 오전 시간이 확보되는 만큼 수학 과외를 하나 더 붙여 스파르타식 공부를 시킬 계획이라는 이들도, 자녀 정신건강을 맑게 하고 문제 풀 체력을 기르게 하기 위해 오전엔 체육활동을 할 것이라고 말하는 학부모도 있었다.

황소수학은 초등 심화 수학을 가르치는 학원으로 전국 곳곳에서 인기가 높다. 학원 스스로도 “초등학생 선행·심화 전문 수학학원”이라고 널리 홍보한다. 그러나 원한다고 모든 학생이 입학할 수 있는 건 아니다. 황소수학에 들어가려면 레벨테스트인 이른바 ‘황소고시’를 통과해야 된다. 황소고시는 매년 11월과 2월 예비 초등 3·4학년을 대상으로 진행되며 지난해 이 시험에만 전국에서 1만여 명이 몰렸다.

입학시험이 끝나면 각 반의 합격선과 전국 응시생 백분위 등이 자세하게 공개된다. 반은 시험 점수에 따라 4개(일품·실력·심화·경시)로 나뉘는데 일품이 가장 수준 낮은 반이며 경시가 가장 수준 높은 반이다. 학원은 12~18개월 동안 초등학교 수학 전 과정을 끝마치는 것을 목표로 두고 수준별 수업을 한다.

11월 황소고시를 준비하는 과정에서 학부모들은 연휴 만한 기회가 없다고 목소리 높였다. A씨는 자녀에게 명절 기간 7일 동안 ‘반짝 과외’를 시킬 것이라고 했다. 매일 오전 9시부터 11시까지 1대 1 학습을 통해 자녀 수학 실력을 바짝 올리겠다는 의지에서다.

A씨는 “7일 2시간에 70만원 밖에 들이지 않았다”면서 “70만원으로 황소수학에 입학하게 되면 공부머리가 생기고 대학 입시까지 쭉쭉 나아갈 엉덩이 힘이 길러진다. 아이 인생이 바뀔 수 있으니 전혀 아깝지 않다”고 말했다.

황소고시에 재수 중인 자녀를 두고 있다는 40대 학부모 최모 씨 역시 이번 연휴를 ‘잘 보내기’ 위해 일정을 비워뒀다고 했다. 최씨는 “뇌가 말랑해지는 오전 시간에 (자녀에게) 황소고시 기출문제집을 풀리게 할 것”이라면서 “지난번 레테(레벨테스트) 때 떨어졌던 아픈 경험이 있다. 추석이라고 느슨해지면 똑같은 결과가 나올 수 있어 페이스 유지에 최선을 다하려고 한다”고 전했다.

수학 문제를 다 풀지 못하는 학생은 집에 갈 수 없다는 황소수학의 철칙이 마음에 든다는 B(50) 씨는 자녀와 함께 연휴 아침마다 동네 산에 오르거나 공원을 산책하기로 했다. B씨는 “아이가 다른 건 몰라도 수학은 경시대회를 준비할 정도로 곧잘하기 때문에 (황소고시) 통과는 물론 심화 또는 경시반을 노리고 있다”면서 “학원에 다니는 게 끝이 아니라 그 이후 버티며 나아가는 것도 중요한 것 같아 미리 체력을 길러놓자는 차원에서 연휴를 알차게 보낼 계획”이라고 했다.