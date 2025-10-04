물가·고용통계 발표 차질…연준 정책 ‘깜깜이’ 우려도 달러 약세·시장 불확실성 확대…연방공무원 40% 무급휴가 2018년 35일 최장 셧다운에 미 GDP성장률 0.02%P 일시 하락

미국 여야의 예산안 대치가 끝내 봉합되지 못하면서 연방정부 일부 기능이 지난 1일 오전 0시1분(현지시간·한국시간 1일 오후 1시1분)부터 중단됐다. 트럼프 대통령 2기 행정부 출범(1월20일) 이후 처음 맞는 셧다운이다.

2025회계연도가 종료되는 전날(9월 30일) 자정까지 의회가 새 예산안이나 임시 지출법안(CR)을 처리하지 못하면서 정부 운영을 위한 법적 권한이 사라졌다. 이로 인해 연방기관·국립공원·박물관 등이 문을 닫았고, 군인·항공관제사 등 필수 인력은 근무를 이어가지만 급여는 일시 동결됐다. 사회보장연금과 메디케어는 ‘의무 지출’에 해당돼 지급은 유지되지만, 수표 발송이 늦어질 수 있다.

반복되는 ‘정치 마비’…달라진 ‘경제 변수’

겉보기에는 셧다운이 미국 정치의 상습적 마비처럼 보이지만, 실제로 2000년대 이후 셧다운 횟수는 1980~90년대보다 오히려 줄었다. 다만 최근 셧다운은 장기화하는 추세다. 트럼프 1기 행정부 시절인 2018~2019년에는 사상 최장인 35일간 이어졌다. 당시에도 경제 충격은 제한적이었지만, 현재는 다른 변수들이 얽혀 있어 파급이 달라질 수 있다는 전망이 나온다.

첫 번째 충격은 경제지표의 마비다. 오는 3일 발표 예정이던 노동통계국(BLS)의 고용보고서가 지연될 가능성이 크다. 물가·임금 통계 역시 발표가 멈추면, 불투명한 경기 상황 속에서 연준의 금리 정책은 사실상 ‘깜깜이’ 상태에 놓이게 된다.

금융시장은 보통 셧다운을 ‘정치적 소음’ 정도로 치부한다. 실제로 지난 셧다운 당시 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 셋째 날 바닥을 찍은 뒤 10% 상승했다. 하지만 달러는 다르다. 골드만삭스 분석에 따르면 지난 수십 년간 셧다운 이후 달러는 대체로 약세를 보였다. 올해만 해도 트럼프 행정부의 잇단 관세 부과와 연준 공격으로 달러가 이미 압박을 받고 있어, 셧다운은 추가 부담 요인이 될 수 있다.

이번 셧다운으로 비필수 인력 약 90만 명, 전체 연방 공무원의 40%가 무급 휴직에 들어간다. 단기적으로는 실업률 상승과 성장률 둔화로 이어질 수 있다. 정부는 연말까지 이미 약 30만명 감축을 계획하고 있었는데, 이는 정부효율부(DOGE)가 조기 퇴직 패키지 시행을 미뤄왔기 때문이다.

2018~2019년 셧다운 당시 미국 국내총생산(GDP)은 0.2%포인트 감소했다. 공무원 휴직으로 인한 생산성 손실과 정부 지출 지연 때문이다. 특히 워싱턴DC 인근 버지니아·메릴랜드처럼 연방 공무원과 계약업체가 몰려 있는 지역은 충격이 더 크다. 일반적으로는 무급 근무자에게 소급 임금이 지급되며 회복되지만, 이번에는 달러 약세와 경기 둔화가 겹치며 회복이 더딜 수 있다는 관측이 나온다.

옥스포드 이코노믹스는 셧다운으로 미 GDP성장률은 매주 0.1~0.2%포인트 깎일 수 있다고 추정했다. 만일 셧다운이 연말까지 이어진다면 올 4분기 실질 GDP가 최대 2.4%포인트 감소할 수 있는 셈이다.

셧다운을 기회로 보는 트럼프 행정부

러셀 보트 백악관 예산관리국장(OMB)은 이번 셧다운을 “수천 명의 연방공무원을 해고하고, 대통령 우선순위와 맞지 않는 프로그램을 정리할 기회”라고 규정했다. 그는 각 부처에 ‘임의 지출 예산’으로 운영되는 부서의 인력을 정리하라는 지침까지 내렸다. 단순 압박 전술로 볼 수도 있지만, 이는 트럼프 대통령이 오랫동안 주장해온 반(反)관료주의 노선과 맞닿아 있다.

문제는 법적 근거다. 현행법은 예산 공백만으로 연방공무원을 해고할 권한을 명시하지 않는다. 게다가 셧다운 시 인사부서 역시 예산이 끊겨 합법적 절차를 밟기 어렵다. 그럼에도 전문가들은 행정부가 절차적 제약을 무시할 가능성이 크다고 경고한다.