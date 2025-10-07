[헤럴드경제=김아린 기자] 이재명 정부의 두 번째 민생회복 소비쿠폰이 추석 연휴를 열흘 앞둔 지난달 22일부터 지급됐다. 대상자는 소득 하위 90%로 1인당 10만원씩인데 반기는 시민도 있는 한편 시큰둥한 반응도 있었다.

대학생 김모(21)씨는 “편의점이나 음식점에서 쏠쏠하게 썼다”며 “소비쿠폰으로 운전면허학원을 끊은 친구도 있다”고 했다.

자영업자 중엔 소비쿠폰 효과를 기대하는 분위기가 감지됐다. 경기도 시흥에서 프랜차이즈 카페를 운영하는 최모(34)씨는 “매출이 늘 정도는 아니지만, 소비쿠폰을 쓰겠다고 찾아오는 손님들이 꽤 있다”고 했다. 추석 당일 제외 연휴에도 카페를 열 예정인 최씨는 “그래도 도움이 되지 않겠느냐”며 기대했다.

2차 쿠폰은 소득 수준에 따라 선별 지급되는데 서울 한 대학병원에서 일하는 최모(35)씨는 “주변에 못 받은 사람들끼리 ‘상위 10%였네’ 장난치며 웃었다”고 했다. 최씨는 “아쉽지 않고 당연히 선별해서 주는 게 맞다고 본다”고 했다.

맞벌이 부부인 인천 연수구 손모(43)씨는 소비쿠폰을 전부 아이 학원비에 사용했다. 손씨는 “스쳐 지나가는 정도의 금액이라 평소와 별반 차이 없다”며 “사실 똑똑한 정책이란 생각은 안 든다”고 했다.

한창 일하는 나이의 청년 일부는 ‘미래 세금 부담’으로 느꼈다. 서울 중랑구 30대 초반 한 회사원은 “어딘가 다른 세금을 올려 메꾸게 될 텐데”라며 걱정했다. 문모(35)씨는 “일회성 기분전환에 불과한데 당장은 좋아도 길게 봤을 때 손해가 아닌가 싶다”고 했다.

소비쿠폰 사용이 가능한 가게에 대한 정보가 부족하다는 의견도 나왔다. 서울 동대문구 은퇴자 백모(70)씨는 “명절 장을 보려 해도 동네 마트도 큰 마트에선 못 쓰고 쓰기 쉽지 않다”며 “아직 1차 쿠폰도 남았다”고 했다. 소비쿠폰은 영세한 소상공인을 지원하기 위한 취지로 연 매출 30억 이하인 사업장에서만 쓸 수 있다.

행정안전부에 따르면 2차 소비쿠폰은 접수 시작한 지 일주일만인 지난 28일 기준 전체 대상자의 74%인 4560만명이 신청했다. 지급된 금액은 3조4000억원에 달했다. 전 국민이 대상인 1차 소비쿠폰은 98%의 신청률을 기록해 4969만명에게 총 9조8억원이 지급됐다.