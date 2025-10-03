[헤럴드경제=양대근 기자] 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 2일(현지시간) 미국이 우크라이나에 장거리 순항미사일 토마호크를 지원할 경우 긴장 상태가 새로운 차원으로 악화할 것이라고 경고했다.

타스통신에 따르면 푸틴 대통령은 이날 러시아 남부 휴양지 소치에서 열린 발다이 국제토론클럽 본회의에서 “이것이 터널의 끝에 빛이 나타난 우리의 관계를 훼손할까. 물론 그럴 것이다”라고 말했다.

푸틴 대통령은 미국이 토마호크 미사일을 지원해달라는 우크라이나의 요청을 고려하고 있다는 보도에 대해 이같이 반응했다. 우크라이나가 토마호크를 공급받으면 러시아 수도 모스크바도 사정권에 들어오게 된다.

푸틴 대통령은 우크라이나가 미군의 개입 없이 토마호크 미사일을 이용하는 것은 불가능하다며 “러·미 관계를 포함해 완전히 새롭고 질적으로 새로운 수준의 악화”가 초래될 것이라고 밝혔다.

하지만 그는 토마호크에 대해 “완전히 현대적이지는 않지만 여전히 강력한 무기”라면서도 현재 러시아가 우위를 점한 전장의 상황을 바꾸지는 못할 것이라고 말했다.

그러면서 미국의 에이태큼스(ATACMS) 미사일도 러시아에 피해를 주기는 했지만 결국 러시아 방공망에 격추되고 있다고 강조했다.

푸틴 대통령은 지난달 전략 핵무기 수를 제한하는 신전략무기감축조약(New START·뉴스타트)을 1년 자체 연장하자고 미국에 제안한 것과 관련해서는 “이 대화는 쉽지 않다. 우리는 이 대화의 위험을 안다”고 말했다.

그러면서 새로운 군축 대화는 러시아가 신형 미사일인 ‘오레시니크’를 보유하고 있다는 사실을 고려해야 한다고 주장했다.

이어 “미국 내에서 일부는 연장이 필요하지 않다고 말하는데, 그 경우 우리 역시 필요하지 않다”며 핵 방어에 자신 있다고 강조했다.