[헤럴드경제=양대근 기자] 챗GPT 개발사 오픈AI가 일본 대기업 히타치제작소와 데이터센터 송배전 분야에서 제휴했다.

3일 니혼게이자이신문 등 현지 언론에 따르면 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 지난 2일 도쿄에서 도쿠나가 히데아키 히타치제작소 사장을 만나 전략적 파트너십에 관한 양해각서(MOU)를 맺었다.

히타치제작소가 오픈AI의 데이터센터 증설에 필요한 송배전 설비 기술 제공에 협력하고 오픈AI는 히타치제작소에 대규모 언어모델(LLM)을 제공해 ‘AI 에이전트’ 공동 개발에 협력한다는 내용이다.

오픈AI와 일본 디지털청은 같은 날 생성형 인공지능(AI) 앱 개발 등에서 협력한다고 발표했다.

디지털청은 행정 업무에 특화된 AI 앱 개발을 검토할 계획이다.

앞서 올트먼 CEO는 지난 1일 서울에서 과학기술정보통신부와 한국 AI 생태계 조성을 위한 양해각서를, 삼성·SK와 각각 글로벌 AI 핵심 인프라 구축을 위해 상호 협력하는 LOI(의향서)를 체결했다.

한편 또다른 일본 대기업 후지쓰는 이날 미국 엔비디아와 인공지능(AI) 분야에서 제휴했다고 발표했다.

양사는 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)와 후지쓰의 중앙처리장치(CPU)를 초고속으로 연결하는 AI 반도체를 공동 개발하고 AI로 제어하는 로봇 개발에서도 협업을 검토할 계획이다.