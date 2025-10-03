[헤럴드경제=함영훈 기자] 국회 국토교통위원회 소속 민홍철 의원(더불어민주당, 경남 김해갑)은 국토교통부로부터 제출받은 최근 5년간 명절 고속도로 정체 구간을 분석한 결과, 서해안선과 경부선 일부 구간이 매년 상습 정체구간으로 반복되는 것으로 나타났다고 3일 밝혔다.

대표적으로 서해안선 당진IC~송악IC 구간은 명절 때마다 빠짐없이 정체가 발생하며 평균 정체시간이 31시간에 달해 전국 상위권에 올랐다.

또한 서평택Jct~서평택IC 구간은 2022년 추석 38시간, 2023년 추석 47시간의 정체가 발생했으며, 서평택IC~포승Jct 구간 역시 2024년 추석 47시간, 2025년 추석 16시간의 정체가 이어지는 등 서해안선 일대의 구조적 병목현상이 재확인되고 있다.

특히 지난해 추석, 서해안선 일직Jct~금천IC 구간에서는 무려 50시간의 정체가 발생해 최근 5년 내 최장 시간 정체 구간으로 기록되었다. 올해 설 연휴에도 43시간 정체가 발생한 것으로 확인되면서, 이번 추석 교통 상황에 대한 우려가 더욱 커지고 있다.

경부선 역시 만성적인 정체 상습구간이 해마다 반복되고 있다. 오산IC~남사진위IC 구간은 2022년 추석 24시간, 2023년 추석 46시간, 2024년 설 28시간의 정체가 발생하며 최근 3년 연속 상위 정체 구간으로 집계됐다.

또한 천안Jct~목천IC 구간도 2024년 설 20시간, 2024년 추석 19시간, 2025년 설 18시간의 정체가 발생하는 등, 충청권 주요 이동경로에서 교통 흐름이 차단되고 있었다.

민홍철 의원은 “명절마다 반복되는 고속도로 정체는 단순한 불편을 넘어 물류와 에너지 낭비로 이어지는 심각한 문제”며, “국민 불편을 줄이기 위해 스마트 교통시스템을 통한 실시간 정보 제공, 차량 분산 유도 정책 도입, 도로 인프라 확충 등 종합적 대책을 마련해야 한다”고 강조했다.