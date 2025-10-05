추석 앞둔 대기업들 ‘명암 갈린 보상’ 재계 곳곳, 장기적으로 경영 불안 우려 노동계는 정년연장·주4.5일제 요구 재계 측 “친노동 기류, 현장 부담 더 커져”

[헤럴드경제=김성우 기자] 올해 주요 대기업의 임금 및 단체협상이 예년보다 빠르게 마무리되면서, 추석 연휴를 앞둔 임직원들의 ‘명절 표정’은 실적에 따라 극명히 갈리는 모양새다.

SK하이닉스처럼 수억 원대 성과급이 기대되는 회사에서는 환호가 이어지고 있지만, 일부 기업에서는 제도를 두고 불만이 터져 나오는 곳도 있다. 기업 성과에 따라 희비가 갈리는 상황에서, 새정부의 친노동 기류가 겹치면서 일선 기업의 부담이 커질 수 있다는 우려가 나온다.

5일 재계와 주요 경제단체들에 따르면 SK하이닉스는 올해 임단협에서 ‘성과급 상한’을 전격 폐지하고 영업이익의 10%를 초과이익분배금(PS) 재원으로 삼기로 했다. 개별 산정액의 80%는 당해 지급하고 나머지 20%는 2년에 걸쳐 분할 지급(각 10%)하기로 했으며, 이 제도를 10년간 적용한다.

올해 영업이익 전망치는 39조원 수준으로, 이 경우 직원들에게 돌아갈 성과급 총액은 약 3조9000억원. 본사 직원 3만3625명 기준으로 단순 계산하면 개인당 평균 1억원 이상이다. 성과에 따라 임원급은 3억원 이상, 신입사원조차 1억원대 성과급이 가능하다는 분석도 나온다.

현대자동차도 노사 합의를 통해 기본급 10만원 인상(호봉승급분 포함), 성과급 450%+1580만원, 자사주 30주, 재래시장상품권 20만원 지급에 합의했다. 올해 임단협도 초기에 잡음이 있었지만 사실상 큰 논란 없이 마무리됐다는 평가다.

반면 삼성전자 직원들은 성과급 제도를 둘러싼 불만이 거센 것으로 전해졌다. 삼성의 성과급은 초과이익성과급(OPI)과 목표달성장려금(TAI)으로 나뉘는데, 산정 기준이 ‘경제적 부가가치(EVA)’라는 내부 지표다. 세후 영업이익에서 자본비용을 뺀 값으로, 산정 과정이 불투명하다는 지적이 제기돼 왔다.

올해 반도체(DS) 부문의 성과급은 낮은 수준으로 책정될 전망이다. 다른 부문도 성과급에서 아쉬움이 많다. 이에 삼성그룹노동조합연대는 지난달 30일 삼성전자 서초사옥 앞에서 기자회견을 열고 “성과급 제도를 투명하고 합리적으로 개편하라”고 촉구했다. 삼성전자·삼성디스플레이·삼성생명 등 13개 계열사 노조가 처음으로 연대에 나설 정도로 내부 반발이 커지고 있다는 것이 업계의 시선이다. 노동계는 성과급 제도를 투명하게 운영하는 동시에 다른 기업 수준의 성과급이 제시돼야 한다고 주장하고 있다.

실제 설문조사에서도 기업간 극명한 성과급 차이는 나타난다. 커리어 플랫폼 사람인의 조사에 따르면 올해 추석 상여금을 지급하겠다고 답한 기업은 10곳 중 6곳(56.9%)에 불과했다. 또 1인당 평균 상여금은 62만8000원이었지만, 규모별로는 격차가 컸다. 300인 이상 기업은 평균 105만9000원, 100인~299인 기업은 76만3000원, 100인 미만 기업은 59만1000원으로 대기업과 중소기업 간 1.8배 차이를 보였다.

경영계는 이 같은 흐름이 장기적으로 기업 부담으로 이어질 수 있다고 지적한다. 한 재계 관계자는 “기업이 잘 돼야 성과급도 나오는 것”이라며 “불황 속에서 성과급을 마음대로 줄 수 없는 기업도 많다. 실적 없는 보상 요구가 나오면 경영층 입장에선 진땀을 뺄 수밖에 없다”고 말했다.

또 다른 관계자는 “철강·배터리·화학 등 국가 수출을 떠받쳐온 산업군들이 국제 통상 환경 악화로 위기를 겪고 있다”며 “성과급 문제도 기업이 주고 싶지 않은 것이 아니라 줄 여력이 없는 것일 뿐”이라고 강조했다.

정부가 추진하고 있는 각종 노동 현안들에 대한 속도 조절이 필요하다는 제언도 나온다. 현 정부가 추진하고 있는 노동조합법 2·3조 개정안(노란봉투법)과 정년연장, 주 4.5일제 등 핵심 노동 정책에 대한 속도 완화와 방향 개선이 필요하다고 주장하다는 것이 골자다.

손경식 한국경영자총협회 회장은 지난달 30일 한국프레스센터에서 열린 ‘사회적 대화 활성화를 위한 노사정의 역할과 과제 토론회’에서 “최근 통과된 개정 노동조합법은 노사관계에 엄청난 혼란을 가져올 수 있는 중대한 변화임에도 노·사·정 협의 없이 일방적으로 추진된 것은 매우 안타깝고 유감스럽다”고 꼬집었다.

이어 “정년연장, 주 4.5일제 등도 임금체계, 고용경직성 등 노동시장 전반과 연관된 사안이기 때문에 사회적 대화를 통해 노사 모두의 입장을 균형있게 반영해야 한다”고 강조했다.