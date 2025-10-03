최근 5년간 폐기 지폐 소각에 4억2천만원 투입 박성훈 “매년 수억장 지폐 소각은 심각한 낭비”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 신용카드와 모바일 페이 사용 빈도가 늘어남에 따라 화폐 이용이 줄어든 가운데 한국은행이 지난 4년6개월 동안 훼손되거나 오염된 지폐와 동전을 13조 5000억원 넘게 폐기한 것으로 조사됐다.

국회 기획재정위원회 소속 박성훈 국민의힘 의원이 3일 한국은행에서 제출받은 자료에 따르면, 2021년부터 올해 6월까지 손상돼 폐기한 화폐는 19억6400만장으로 액면가만 13조5636억원에 달한다.

지폐가 16억5700만장, 금액은 13조5250억원으로 대다수를 차지했고, 주화는 3억700만장, 386억원으로 조사됐다.

폐기된 손상 화폐 규모는 2021년 4억300만 장에서 2022년 4억1300만장, 2023년 4억8400만장, 2024년 4억7500만장에 이어 올해는 6월까지 1억8900만장을 기록했다.

화폐 사용이 점차 감소하며 폐기되는 수량이 줄고 있지만 지난해에는 동전 폐기가 1억2 백만 장으로 전년 대비 1.78 배 급증했다.

지난 4년 6개월 동안 폐기한 화폐를 전부 옆으로 나란히 늘어놓으면 총 길이가 24만4737km 로, 경부고속도로(415km) 를 295회 왕복할 수 있는 정도라고 한국은행은 설명했다. 이를 위로 쌓으면 총 높이가 67만9292m 로, 에베레스트산(8849m) 의 77배, 롯데월드타워(555m) 의 1224배에 달한다.

한국은행에 따르면 손상된 지폐 가운데에는 불에 타거나 장독대에 보관하던 중 습기로 손상되는 경우도 접수된다. 주화의 경우 연못에 던진 동전들을 교환하거나 폐차장에서 폐차되는 차량에서 모인 동전들이 접수되고 있다고 밝혔다.

폐기 동전은 비철금속 생산 전문 업체 등에 판매해 수익을 얻는 반면, 폐기 지폐는 소각 업체에 비용을 지불해 처리된다. 폐기 주화를 매각한 대금은 한국은행 손익 계산서상 잡수익 계정에 포함된다.

폐기 지폐 소각으로 최근 5년간 4억2000만원이 투입됐다. 연도별로는 2021년 1억1000만원, 2022년 1억1000만원, 2023년 1억2000만원, 2024년 7000만원, 올해는 상반기까지 1000만원 등이다.

주화 매각 대금은 최근 5년간 199억1000만원으로 집계됐다. 연도별로 살펴보면 2021년 74억원에서 2022년 37억9000만원, 2023년 10억9000만원, 2024년 63억8000만원, 올해는 상반기까지 12억5000만원이었다.

박성훈 의원은 “현금 결제가 줄어들고 있음에도 매년 수억장의 지폐와 동전이 불에 타거나 찢겨 소각되고 있는 것은 심각한 낭비”라며 “손상 화폐 교환이나 폐기로 인한 비용을 줄일 수 있도록 한국은행이 대국민 홍보 활동을 강화할 필요가 있다”고 지적했다.