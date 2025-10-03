네팔, 페루, 마다가스카르, 모로코 등 Z세대 중심 반정부 시위 물결 2018년 美·스웨덴 시작…2022년 이란서도 청년 주도 시위 외신들 “집회 단체 아닌 SNS로 단기간에 의기투합, 시위로 폭발”

[헤럴드경제=김영철 기자] ‘Z세대’(1990년대 중후반∼2000년대 초반생)의 반정부 시위가 아시아부터 중남미, 아프리카 등으로 확산하고 있다. 기득권 부패와 사회·경제적 불평등에 반발하는 물결이 동시다발적으로 일고 있는 것이다. Z세대들이 시위에 참여하는 원동력에는 소셜미디어를 통한 단기간 의지 규합이 뒷받침하고 있다는 분석이 나온다.

2018년 툰베리부터 올해 네팔 등 시위까지…반정부 시위 주역된 Z세대

2018년부터 이후 Z세대들은 세계 전역에서 점차 시위의 주역으로 부상하기 시작했다.

지난 2018년 3월 미 플로리다주 파크랜드에 위치한 더글러스 고등학생들은 같은 해 2월 총기 난사 사건이 발생한 것을 계기로 총기규제 강화를 요구하는 대규모 시위를 열었다. 이른바 ‘우리 생명을 위한 행진(March for Our Lives)’이라고 불리는 해당 시위로 미국 안팎 800곳에서 같은 내용의 시위가 열렸다. 당시 현지 언론들은 50여년전 베트남전 반대 시위 이후 최대 규모의 청년 시위라고 전했다.

같은해 8월 스웨덴에선 청소년 환경운동가 그레타 툰베리가 스웨덴을 덮친 폭염과 산불을 계기로 기후변화 대책 마련을 촉구하는 1인 시위를 벌였다. 툰베리가 학교를 결석하고 국회의사당 앞에서 시작한 이 시위는 전세계 청소년들이 환경 문제에 대한 의견을 표출하는 운동으로 번졌다. 2019년 5월에는 동맹휴학으로 125개 국가에서 150만 명 이상의 청소년들이 시위에 참여하기도 했다.

이란에서도 Z세대가 주축이 된 시위가 벌어졌다. 지난 2022년 이란에서 22세 쿠르드 여성 마흐사 아미니가 부적절한 히잡 착용을 이유로 경찰에 체포된 뒤 사망하자 청년들을 중심으로 대대적인 시위가 일어났다.

지난해 방글라데시에선 하시나 정부가 독립전쟁 참전 유공자 후손에게 공무원 일자리의 30%를 할당하는 공직할당제 재도입을 결정하면서 청년들을 중심으로 반정부 시위가 들끓었다. 1971년 독립 이후 최악의 유혈 사태로 기록된 시위로 1000명의 사망자와 400여명의 부상자가 속출했다. 시위가 격화하자 셰이크 하시나 방글라데시 총리가 사임하고, 무함마드 유누스를 수장으로 한 과도정부가 출범하게 됐다.

올해에는 네팔과 모로코, 마다가스카르, 케냐 등 국가에서 Z세대 중심의 시위들이 발생하고 있다.

네팔 수도 카트만두에선 소셜미디어(SNS) 접속 차단과 정부의 부패에 격분해 시작된 반정부 시위가 폭동 수준으로 격화했다. 시위대는 대통령 관저와 정부 청사, 정치인 자택 등에 방화를 저질렀고, 화상을 입은 전직 총리의 아내가 숨지는 참사가 발생했다.

아프리카 동쪽 섬나라 마다가스카르에선 지난달 25∼26일 Z세대가 주도한 시위를 경찰이 강경 진압했음에도 단수와 정전에 항의하는 시위가 다시 벌어졌다.

모로코 카사블랑카에선 청소년들을 주도로 교육·보건 개혁을 요구하는 시위가 발생했다. 시위대는 보건과 교육을 소홀히 하면서 국제 스포츠 행사에 자금을 쏟는 정부를 비판하며, 2030 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 준비 과정의 투자와 자국의 열악한 의료 시스템에 대해 규탄했다.

중남미 국가 파라과이 수도 아순시온에선 29일부터 대학생을 중심으로 공공 서비스 부실과 일자리 기회 부족 등에 대한 공분을 표출하며 거리 행진이 일어났다. 이들은 국민 다수의 뜻이라는 점을 주장하는 ‘우리가 99.9%다’는 구호 아래 정치권 부패를 비판하며 국가 예산 투명성과 치안 개선 등을 요구했다. 페루에서도 수도 리마에서 연금 가입 의무화와 고용 불안정에 반발한 시위가 벌어졌다.

Z세대 반정부 시위 원동력된 SNS…“실시간으로 폭발”

이처럼 세계 전역에서 Z세대가 반정부 시위의 주역이 된 배경에는 소셜미디어가 있다. 과거 정당이나 노동조합이 주도했던 대규모 집회와 달리 Z세대가 소셜 미디어(SNS)를 통해 조직했다는 점에서 주목된다. 사회 운동을 조직하는 데 수년이 걸린 과거 주요 시위들과는 다르게 불과 몇 시간 만에 청년들이 뭉쳐 시위에 나선다는 점도 눈여겨볼 대목이다.

실제로 네팔 시위는 정부가 부패를 조롱하는 밈 확산에 대응해 26개 소셜미디어 플랫폼을 차단하자, 청년들이 들고 일어났다. 페루 현지 일간 엘코메르시오는 청년들이 SNS를 통해 “부패와 결핍을 방관하지 말자”는 의견을 공유하다 거리로 쏟아져 나왔다고 전한 바 있다.

해외 독립 매체인 트릴은 “1960년대 미국 시민권 운동은 집회, 인쇄매체, 구전 등에 의존해 동원 속도는 느렸고, 모멘텀은 쉽게 꺾이는 문제가 있었다”면서 “반면 오늘날 소셜미디어는 실시간 조직이 가능하다. 몇 달 준비해야 했던 시위가 몇 시간 만에 폭발할 수 있는 것이다”고 짚었다.

다만 로이터통신은 “국경을 넘어 확산되는 세대 연대는 단기 폭발력은 크지만, 장기적 성과로 이어질지는 불확실하다”고 분석했다.