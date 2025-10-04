‘K-애니’ 자존심 브레드이발소…실관람 평점 1위 ‘옥토넛’ 추석 특전 증전…‘캐리’, ‘개비’도 개봉

[헤럴드경제=손미정 기자] “오늘은 대체 뭘 해야하지?”

연휴가 길어질수록 부모들의 고민은 커져간다. 아이들과 박물관과 동물원, 놀이공원 등을 열심히 다녀도 유독 긴 추석 연휴를 채우기는 역부족이다. 올 추석 연휴, 고민에 빠진 아빠, 엄마들을 위해 다양한 극장판 애니메이션들이 가족 관객들을 기다린다. 온 가족이 함께 극장에서 즐거운 이야기, 다채로운 음악으로 꾸며진 작품들로 색다른 추억을 쌓아보는 것은 어떨까.

먼저 ‘K-애니메이션’의 대표주자 ‘브래드이발소’의 새로운 극장판 ‘브레드이발소: 베이커리타운의 악당들’이 가족 관객을 맞는다. ‘브레드이발소: 베이커리타운의 악당’은 원조 악당 감자칩과 새로운 악당들의 등장으로 위기를 맞은 베이커리타운을 구하기 위해 천재 이발사 브레드와 윌크, 초코, 소시지가 치열한 한판승부를 벌이는 코믹 액션 애니메이션이다.

극장판은 현재 전국 CGV에서 상영 중으로, 개봉 첫 주말 동시기 개봉작 중 실관람객 평점인 CGV골든에그지수 1위를 차지하며 국산 애니메이션의 저력을 과시하고 있다.

지난달 27일 개봉한 ‘바다 탐험대 옥토넛 어보브 앤 비욘드:콰지의 깜짝 어드벤처’는 추석 연휴를 맞이해 특별한 선물로 관객들을 맞는다. 영화는 옥토넛의 해적 고양이 대원 ‘콰지’를 중심으로 펼쳐지는 탐험을 그렸다. 지난 2013년 국내 첫 론칭 이후 넓은 팬층을 확보한 시리즈로, 개봉 당일 전체 박스오피스 8위, 이튿날 박스오피스 6위에 오르며 키즈 애니메이션의 존재감을 보여줬다.

오는 3일부터는 관람객에게 옥토넛 메인 캐릭터 ‘바나클’, ‘콰지’, ‘페이소’가 각각 담긴 랜덤 캔 뱃지를 특전으로 증정한다. 3종 중 랜덤 1종이 증정되며, 이벤트는 선착순이다. 영화는 전국 롯데시네마에서 만나볼 수 있다.

뮤지컬 애니메이션이자 K-키즈 콘텐츠 ‘캐리’의 두 번째 극장판 ‘배달의 영웅: 캐리와 슈퍼콜라 2’도 어린이 관객들을 기다린다. ‘배달의 영웅: 캐리와 슈퍼콜라 2’는 쇼핑 중독에 빠진 소다시티 어른들을 구하기 위해 캐리와 친구들이 슈퍼 악당 팡팡 그룹 회장과 맞서 싸우며 펼쳐지는 이야기를 그렸다.

시사회 이후 뮤지컬 음악과 안무를 곁들인 극장판에 대한 관람객들의 극찬도 이어지고 있다. 관객들은 “1시간 반여 동안 캐리와 슈퍼콜라, 그리고 친구들의 활약과 함께 큰 스크린을 꽉 채우는 볼거리와 재미있는 스토리, 신나는 뮤직 퍼포먼스까지 눈을 뗄 수가 없었다”, “시작부터 끝까지 눈을 뗄 수 없었던 배달의 영웅. 어깨가 들썩들썩 재미있었던 뮤지컬영화”라며 관람을 추천했다.

로튼토마토 팝콘 지수 95%, 시네마스코어 A+를 기록하며 개봉 전부터 주목받고 있는 ‘개비의 매직하우스 극장판’도 개봉한다. ‘개비의 매직하우스 극장판’은 마법의 힘을 지닌 매직하우스를 되찾기 위해 긍정소녀 ‘개비’와 귀여운 개비냥들이 펼치는 모험을 그린 영화다.

극장판은 엔딩크레딧 곡 ‘돌하우스 월드(Dollhouse World)’에 에스파(aespa)가 참여한 사실이 알려지며 더욱 주목을 받기도 했다. 시사를 통해 관람한 이들은 “아이들에겐 새로운 상상력을, 어른들에게는 동심으로 돌아간 듯한 즐거움을 주었습니다”, “화려한 색감과 상상력이 돋보여 보는 내내 마치 꿈속을 여행하는 듯 했어요” 등의 호평을 남기며 연휴를 맞은 가족 관객들의 관람을 추천했다.