보건복지부와 민관 협력 MOU 체결 지역센터 등 일부 밤 12시까지 운영

[헤럴드경제=김은희 기자] KB금융그룹은 2일 보건복지부와 ‘아동 야간 돌봄 공백 해소를 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 복지부에서 추진하는 아동 야간 연장돌봄사업을 지원하는 것을 골자로 한다.

KB금융과 복지부는 기존 오후 8시까지만 운영되던 지역아동센터와 다함께돌봄센터 중 일부를 밤 12시까지 단계적으로 확대 운영한다. 부모의 부재에도 아이들이 안전하게 지낼 수 있도록 야간 돌봄 공백을 줄이고 야간에 근무하는 부모가 안심하고 생업에 전념할 수 있도록 지원한다.

이에 따라 KB금융은 내년부터 2028년까지 3년간 총 60억원을 야간 연장돌봄사업에 투입한다.

예산은 ▷야간 귀가 시 안전사고 책임보험 가입 ▷등·하원 차량 운행 지원 ▷침구류, 냉난방 장비 구비 ▷노후 시설 환경개선 등 인프라 개선 ▷보호자 원스톱 안내체계 구축 ▷야간 종사자 소진방지 프로그램 운영 등에 사용될 예정이다.

양종희 KB금융 회장은 “아이들이 홀로 남겨지는 밤이 안전으로 채워지기를 바란다”며 “공공과 민간이 함께 돌봄 현장을 촘촘히 잇는 협업을 통해 야간근로자와 자영업자가 안심하고 생업에 종사할 수 있는 든든한 돌봄 안전망을 만들어 가겠다”고 말했다.

정은경 복지부 장관은 “긴급상황 발생 시 부모가 걱정하지 않도록 아동 야간 연장돌봄에 대한 공적지원 체계를 새롭게 구축 중”이라며 “KB금융과의 민-관 합동 선도모델로 야간 돌봄 공백 해소에 정말 큰 힘이 될 것으로 기대한다”고 전했다.