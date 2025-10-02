미성년 외국인 무용수 대상 신체 접촉 의혹 확산 윤리위 진상조사 착수·축제장 출입 금지, 시민사회 “철저한 책임 규명” 촉구

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 안동시의 대표 문화축제인 ‘2025 안동국제탈춤페스티벌’ 현장에서 현직 시의원이 외국 공연단 소속 미성년 여성 무용수를 성추행했다는 의혹이 제기돼 파문이 일파만파 확산하고 있다.

2일 안동시의회와 안동시에 따르면, 시의회 윤리위원회는 전날 긴급회의를 열어 의혹 당사자인 윤리위원장 A 의원을 제척한 뒤 위원 전원 동의로 진상조사에 착수했다.

사건은 지난달 28일 저녁 ‘대동난장’ 행사장에서 발생한 것으로 알려졌다.

A 의원은 외국 공연단 소속 미성년 여성 무용수에게 불필요한 신체 접촉을 했다는 신고를 받았으며, 피해자의 부모와 공연단 측은 즉각 항의와 함께 사과와 축제장 출입 금지를 요구했다.

한국 정신문화재단은 피해자 측 요구를 받아들여 A 의원에게 사실을 알리고 사과 의사를 전달했으나, A 의원은 이튿날 다시 축제장을 찾아 홍보활동을 벌였고, 이는 시민 반발을 더욱 키웠다.

A 의원은 “문화적 차이에서 비롯된 오해”라고 해명했으나, 여론은 오히려 악화하는 분위기다.

논란이 커지자 안동시는 이날 긴급 입장문을 내고 “안동국제탈춤페스티벌 행사장에서 발생한 불미스러운 사건으로 시민 여러분께 심려를 끼쳐 드린 점 깊이 사과드린다”며 고개를 숙였다.

이어 “사건 발생 직후 피해자와 가해자를 확인하고 A 의원에게 축제장 출입 및 공연단 접근 금지를 통보했다”며 “피해자 보호와 2차 피해 예방을 최우선으로 하고 있으며 향후 사법기관 조사에도 적극 협조하겠다”고 밝혔다.

특히 안동시가 거듭 “신속한 사실 확인과 피해자 보호 조치”를 강조한 것은, 일각에서 제기되는 ‘은폐 시도 의혹’을 의식한 것으로 해석된다.

안동시는 “공연단과 시민의 안전을 지키고, 유사 사건의 재발 방지를 위해 최선의 노력을 다하겠다”고 덧붙였다. 경

경찰은 현재 여성·청소년 수사팀을 투입해 정확한 사건 경위를 조사하고 있으며, 지역 정가와 시민사회는 철저한 진상 규명과 강력한 책임 추궁을 촉구하고 있다.