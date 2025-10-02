[헤럴드경제=함영훈 기자] 한국관광공사는 페이페이(이하 ’PayPay‘) 주식회사와 함께 한국을 찾는 일본인 관광객의 결제 편의를 높이기 위한 공동 마케팅을 추진한다.

PayPay는 이용자 수 7000만 명에 달하는 일본 대표 간편결제 서비스로, 지난 9월 30일부터 한국 서비스를 개시했다.

이를 통해 한국을 찾은 일본 관광객은 환전이나 별도의 카드 없이 간편하게 결제하며 한국여행을 즐길 수 있다.

또한, PayPay는 제로페이(ZeroPay)*를 포함한 알리페이 플러스(Alipay+)와도 연동돼 국내 약 200만 개 가맹점에서 사용할 수 있다. 제로페이는 이용자가 직접 QR코드를 스캔하여 결제하는 방식일 경우에만 결제 가능하다.

관광공사와 PayPay는 지난 9월 12일 체결한 업무협약을 기반으로 올해 하반기 중 방한 일본 관광객 타깃 프로모션을 전개할 계획이다.

일본 관광객은 여러 차례 한국을 찾아 한국인의 일상을 그대로 즐기는 ‘N차 방한’을 즐기는 만큼 공사는 이번 협약을 통해 국내 관광 소비도 확대할 것으로 기대한다.

정근희 일본팀장은 “전체 외국인 관광객에 비해 재방문율이 월등히 높은 일본 관광객에게는 여행 전 과정에서 불편이 없도록 인프라를 촘촘히 구축하는 것이 중요하다”라며, “이번 협업으로 일본 관광객의 체류 만족도를 높이는 것은 물론, 주로 현금 결제로 이루어졌던 국내 소상공인에게도 활력을 줄 수 있을 것”이라고 말했다.

한편, 공사는 지난 2023년부터 외국인 선불카드 와우패스(WOWPASS), 일본 결제 브랜드 JBC 등 다양한 결제 플랫폼과 공동 캠페인을 추진해왔다. 특히, 지역 캐시백 이벤트와 프로모션을 통해 캠페인 이후 한국 내 매출이 최대 100% 증가하는 등 실질적인 성과를 거둔 바 있다.