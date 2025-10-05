분배율 12~18%·수익률 2~6% “제로섬 게임 성격…투자 성향 맞는 선택 중요”

[헤럴드경제=경예은 기자] 연 10%대 배당을 자랑하는 커버드콜 상장지수펀드(ETF)들이 정작 투자 성과에서는 뒷걸음질치고 있다. 고배당의 화려한 겉모습 뒤에 ‘배당 착시’가 도사린다는 지적이 나온다.

5일 코스콤 ETF CHECK에 따르면 1일 기준 배당 상위 20종목 가운데 일부 커버드콜 ETF는 연간 배당률과 실현 수익률 간의 격차가 컸다. ▷RISE 미국배당100데일리고정커버드콜(연 배당률 17.97%, 연 수익률 5.38%) ▷SOL 미국30년국채커버드콜(14.41%, 5.98%) ▷KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜(13.15%, 2.66%) ▷RISE 미국30년국채커버드콜(12.89%, 6.78%) 등이 대표적이다.

일부 종목은 아예 마이너스 수익률을 기록했다. KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(12.93%, -7.71%)과 TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(12.74%, -7.38%)는 연 두자릿수 배당이라는 장점에도 불구하고 투자자에게는 손실을 안겼다.

커버드콜 전략은 기본 지수에 투자하면서 동시에 콜옵션을 매도해 옵션 프리미엄을 확보하는 방식이다. 덕분에 매달 일정 수준의 현금흐름을 분배금 형태로 지급할 수 있지만, 강세장이 이어질 때는 매도한 콜옵션 때문에 상승 폭이 제한된다.

실제로 지난 6개월(4월1일~10월1일) 동안 코스피 지수가 37% 넘게 치솟았지만 커버드콜 ETF들은 이 상승세를 따라가지 못했다. 반대로 지수가 크게 밀릴 때는 옵션 프리미엄이 일부 손실을 상쇄하나 ‘상방 제한·하방 방어’라는 구조가 절대적인 안정성을 보장하지는 못한다는 우려도 있다.

전문가들은 특히 ‘배당 착시’에 주의해야 한다고 강조한다. 한 금융투자업계 관계자는 “옵션 프리미엄은 절대 보장된 수익이 아니고 변동성이 커질 때 좋아지지만 이는 곧 주가가 크게 흔들렸다는 의미”라며 “커버드콜 상품은 미래 지수 상승률을 포기하는 대가로 현금흐름을 받는 구조라는 점을 반드시 이해해야 한다”고 말했다.

그는 또 “최근 운용사들이 커버드콜의 장점만 부각하면서 상품 경쟁이 과열되는 상황”이라며 “ETF 투자에 ‘완벽한 상품’은 없다는 점을 유념해야 한다”고 조언했다.

박성열 신한자산운용 ETF컨설팅팀 매니저는 커버드콜 전략의 성과가 콜옵션 매도의 방식에 따라 달라질 수 있다고 짚었다. 그는 “커버드콜은 일반적으로 기초자산을 보유하면서 동시에 옵션을 매도하는데 이때 행사가격이 현재와 같은 수준(등가격·ATM)인지, 더 높은 수준(외가격·OTM)인지에 따라 성과 차이가 크다”고 밝혔다.

아울러 “최근 고배당 상품들은 배당률을 높이기 위해 콜옵션 매도 비중을 100%까지 끌어올리는 경우가 많은데 이 과정에서 분배금은 늘어나지만 주가 흐름은 상대적으로 부진해 보일 수밖에 없다”고 설명했다. 결국 높은 분배율을 줄수록 ETF 가격에는 하락 압력이 반영되고, 낮은 분배율을 줄수록 다시 가격이 오르는 ‘제로섬 게임’의 성격을 띠는 셈이다.

올바른 커버드콜 ETF 투자법에 대해서는 “커버드콜 ETF는 옵션 매도를 100%로 가져가는 상품도 있지만 50~70% 수준만 매도하는 상품도 있다”며 “투자자는 자신의 성향에 맞춰 상품을 고르는 게 바람직하다”고 조언했다.