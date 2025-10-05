[헤럴드경제=신동윤 기자] 글로벌 베스트셀러 경제 도서 ‘부자 아빠 가난한 아빠’의 저자 로버트 기요사키의 투자 철학을 반영한 포트폴리오가 올해 들어 40%가 넘는 수익률을 기록한 것으로 나타났다. 그동안 가상자산 대장주 비트코인을 비롯해 ‘안전자산’ 대표 주자 금, 은에 대해 장기적 낙관론을 펼쳐온 기요사키의 주장이 현실로 입증됐다는 점에서 투자자의 이목을 끌고 있다.

5일 금융투자업계에 따르면 최근 가상자산 전문 분석사 핀볼드 리서치는 올해 연초를 기준으로 비트코인, 금, 은에 각각 333.33달러씩 분할 투자한 1000달러 규모 포트폴리오를 시뮬레이션했다. 그 결과 지난달 23일(현지시간) 기준으로 총평가액은 1372.43달러로 연초 대비 37.24% 상승한 것으로 나타났다.

해당 포트폴리오 구성을 기반으로 헤럴드경제가 지난 1일을 기준으로 재산정한 포트폴리오 총평가액은 1440.75달러에 달했다. 수익률도 44.08%까지 높아졌다.

세부적으로 은 가격은 온스당 28.87달러에서 46.99달러까지 62.73%나 급등하면서 ‘3대 자산’ 중에서 가장 높은 수익률을 기록했다. 금도 온스당 2623.81달러에서 3863.60달러로 47.25% 올랐고, 비트코인은 9만3557.20달러에서 11만4370.40달러로 22.25% 상승했다.

올해 들어 미국 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수의 수익률은 13.97%를 기록했다. 미 증시 주요 지수에 투자하는 것보다 ‘부자아빠’ 포트폴리오에 투자하는 게 더 효과적이었다는 의미다.

기요사키는 이미 오래전부터 금, 은 투자의 중요성에 대해 강조해 왔다. ‘달러 약세론’을 주장하면서 금, 은, 비트코인을 대체자산으로 꼽았다.

지난 2017년 8월부터는 처음 비트코인에 대해 언급했다. 투자 위험성에 대해서 경고하면서도 헤지 수단으로서 가능성에 대해 인정하기도 했다. 이후 기요사키는 더 과감함 표현을 활용해 비트코인, 금, 은에 대한 투자 권고를 하기 시작했다. 지난 2021년 9월 기요사키는 “역사상 최대 폭락 전에 금, 은, 비트코인, 이더리움을 사라고 강조한 바 있다.

최근에도 기요사키는 “주식 시장의 대규모 하락 신호가 이미 포착됐다”면서 “특히 은퇴 자산을 주식에 묶어둔 베이비붐 세대가 큰 타격을 받을 것”이라고 지적했다. 그와 함께 금, 은, 비트코인을 보유한 투자자들은 오히려 수혜를 누릴 수 있다는 전망도 내놓았다.

지난달 19일(현지시간) 비트코인 콜렉티브의 공동 창립자 조던 워커가 진행한 팟캐스트에 출연한 기요사키는 “처음 비트코인에 입문했을 때 이해까지 시간이 오래 걸렸다. 비트코인이 6000달러일 때 첫 매수를 했다”면서 “지금도 ‘왜 더 안 샀냐. 이 바보야’라고 자신을 자책한다”고 말했다. 이어 “현대 비트코인을 60BTC 정도만 보유 중”이라면서 “석유, 금, 은, 비트코인, 이더리움을 계속해 매입 중”이라고 말했다.

지난 4월 기요사키는 비트코인 가격이 향후 10년 내 100만달러에 도달할 것이라 예측한 바 있다.

다른 전문가들도 향후 금, 은 가격이 더 오를 것으로 전망한다.

하건형 신한투자증권 연구원은 “중앙은행 매수세와 금융·재정정책 위험 분산 수요가 이어지는 한 금값은 상승세를 지속할 것”이라며 “올해 말 금 가격은 4000달러에 육박할 것”이라고 분석했다. 황선경 하나금융연구소 연구원은 “은은 금 대비 저평가된 안전자산이라는 인식과 함께, 러시아 중앙은행이 은을 전략자산으로 활용하는 방침을 공식화하는 움직임을 보인다”며 “기술 발전과 함께 친환경 에너지 전환 기조는 향후 은 수요를 더욱 가속할 것”이라고 내다봤다.